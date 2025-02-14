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Wallace Valente

CBF aposta em novo formato para ter uma Comissão de Arbitragem eficiente

Com Wilson Seneme demitido e novo comitê, entidade quer encerrar ciclo de polêmicas e protestos dos clubes

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 10:11

Públicado em 

14 fev 2025 às 10:11
Wallace Valente

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Wallace Valente

O novo formato é mais uma tentativa de modernização na gestão da arbitragem brasileira
O novo formato é mais uma tentativa de modernização na gestão da arbitragem brasileira Crédito: Jo Marcone/CBF
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demitiu o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Wilson Seneme.que já vinha desgastado no cargo após dois anos de muitas polêmicas envolvendo a arbitragem e reiterados protestos de vários clubes da Série A Campeonato Brasileiro.
O ex-árbitro foi demitido nesta quinta-feira (13) pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. O anúncio da demissão foi feito junto com a apresentação no novo formato de comando da arbitragem brasileira. A estrutura contará com um comitê gestor formado por árbitros internacionais com muita experiência, são eles: o argentino Nestor Pitana, que apitou a final da Copa do Mundo de 2018, e o italiano Nicola Rizolli que esteve na final da Copa de 2014, no Brasil. O brasileiro Sandro Meira Ricci, recentemente entrevistado pela nossa coluna, também fará parte do comitê.
Outros nomes como os paulistas Luiz Flávio de Oliveira e Rodrigo Martins Cintra - que será o coordenador dos trabalhos - estarão na estrutura da comissão. Segundo fontes, a escola nacional de arbitragem será reformulada e terá papel especial para a formação de novos árbitros.
O novo formato é mais uma tentativa de modernização na gestão da arbitragem brasileira que vem trocando o comando sem resultados positivos há alguns anos. A meu ver, a CBF deveria buscar o caminho da profissionalização dos árbitros para garantir a segurança necessária para o bom desempenho dessa importante função.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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