CBF aposta em novo formato para ter uma Comissão de Arbitragem eficiente

O novo formato é mais uma tentativa de modernização na gestão da arbitragem brasileira Crédito: Jo Marcone/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demitiu o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Wilson Seneme.que já vinha desgastado no cargo após dois anos de muitas polêmicas envolvendo a arbitragem e reiterados protestos de vários clubes da Série A Campeonato Brasileiro.

O ex-árbitro foi demitido nesta quinta-feira (13) pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. O anúncio da demissão foi feito junto com a apresentação no novo formato de comando da arbitragem brasileira. A estrutura contará com um comitê gestor formado por árbitros internacionais com muita experiência, são eles: o argentino Nestor Pitana, que apitou a final da Copa do Mundo de 2018, e o italiano Nicola Rizolli que esteve na final da Copa de 2014, no Brasil. O brasileiro Sandro Meira Ricci, recentemente entrevistado pela nossa coluna, também fará parte do comitê.

Outros nomes como os paulistas Luiz Flávio de Oliveira e Rodrigo Martins Cintra - que será o coordenador dos trabalhos - estarão na estrutura da comissão. Segundo fontes, a escola nacional de arbitragem será reformulada e terá papel especial para a formação de novos árbitros.