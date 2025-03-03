Árbitro de Vasco e Flamengo errou ao não expulsar Wesley e Vegetti

No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, e o árbitro Fifa, Bruno Arleu, perdeu o controle do jogo logo no primeiro tempo, quando deixou os ânimos esquentarem ao não expulsar o lateral Wesley, do Rubro-Negro, após entrada violenta em Vegetti, do Cruz-Maltino, que logo depois deu o troco em Varela, e também deveria receber o cartão vermelho.
Os jogadores perceberam a fragilidade da arbitragem e abusaram das faltas e reclamações. A expectativa é de um jogo tenso na partida de volta no próximo sábado (8), no Maracanã.
Fluminense x Volta Redonda
No outro jogo, Fluminense 4x0 Volta Redonda, o árbitro Yuri Heleno não teve trabalho e conduziu bem a goleada tricolor no Maracanã.
Mudança na Regra
O International Football Association Board (Ifab) aprovou uma série de alterações nas Leis do Jogo para 2025/26. Entre elas destaco a modificação relacionada aos goleiros quando seguram a bola durante demasiado tempo. O Ifab decidiu por unanimidade modificar a Regra 12.
A alteração diz que se um goleiro segurar a bola por mais de oito segundos (com o árbitro usando uma contagem regressiva visual), o árbitro concederá um escanteio à equipe adversária (em vez do atual tiro livre indireto de mais de seis segundos).
Resta ver se os árbitros vão colocar a regra em prática dessa vez, o que não acontecia com relação aos seis segundos, o que obrigou a mudança na regra. A decisão foi tomada na 139ª Assembleia Geral Anual da Fifa.