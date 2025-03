Reforço

Palmeiras anuncia Vitor Roque, contratação mais cara do futebol brasileiro

O Alviverde pagará R$ 155 milhões pelo centroavante

Vitor Roque chega ao Palmeiras para reforçar elenco. (Reprodução)

Agência FolhaPress [email protected] FLAVIO LATIF E CAROLINA ALBERTI

O Palmeiras anunciou a contratação de Vitor Roque. O atacante, que estava emprestado ao Betis, mas pertencia ao Barcelona, chega após longa novela para suprir uma carência antiga da equipe de Abel Ferreira .O Palmeiras pagará 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual) pelo centroavante, além de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) em bônus por 80% dos direitos econômicos do jogador. Vitor Roque fechou com o clube paulista por cinco temporadas.

Vitor Roque se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro. Antes o posto era do argentino Thiago Almada, contratado por 25 milhões de dólares pelo Botafogo no meio do ano passado. A contratação teve "drama", com veto da La Liga e liberação da Fifa. A liga espanhola não autorizou a transação, mas o Barcelona conseguiu a liberação junto à entidade máxima do futebol para realizar a negociação.

O documento que viabilizou a negociação só chegou ao Barcelona na última quarta-feira, e o Palmeiras precisou correr contra o tempo. A janela de transferências brasileira fecha nesta sexta-feira. Vitor Roque é o sexto reforço do Palmeiras para a temporada. O clube já anunciou os atacantes Paulinho e Facundo Torres, o volante Emiliano Martínez e os zagueiros Bruno Fuchs e Micael.

O centroavante deixa o Betis após 33 jogos, sete gols e duas assistências. Pelo Barcelona, foram 16 partidas, seis tentos e uma assistência. Vitor Roque foi revelado pelo Cruzeiro e brilhou pelo Athletico entre 2022 e 2023. Ao todo, foram 81 jogos, 28 gols e 11 assistências pelo time paranaense.

