Gol do Vasco saiu em falta inexistente, e linha polêmica em gol do Flamengo

A linha traçada no jogo entre Flamengo e Vasco Crédito: FERJ

A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Vasco teve dois lances polêmicos. O primeiro foi um lance que passou batido devido à virada no placar do time Rubro-Negro. O gol do Vasco saiu de uma falta inexistente sobre o atacante Rayan, que simulou uma infração e enganou a arbitragem. Na cobrança, o Vasco abriu o placar, mas a virada do Flamengo salvou o árbitro da polêmica no clássico carioca.

O outro lance, foi no gol de empate do Flamengo, marcado por Bruno Henrique, que teve a nova linha do VAR em ação para avaliar possível impedimento do atacante. Nova, porque para esse campeonato, a Federação Carioca aumentou a espessura da linha traçada pelo VAR de 6 cm para 12 cm para beneficiar os atacantes. O fato é que com 6 ou 12 cm a polêmica continua.

Clássico Paulista

No clássico paulista Corinthians 2 a 1 Santos, o árbitro Fifa, Matheus Candançan, precisou do auxílio do VAR para expulsar o jogador Zé Ivaldo, do Peixe, por uma entrada violenta no adversário Yuri Alberto. O lance foi claro para cartão vermelho, mas os árbitros insistem em se esconder atrás do VAR na hora de tomar decisões importantes.

Cartão Vermelho

O cartão vermelho da semana vai para o para os torcedores do Cerro Porteno e para a Conmebol pelo lamentável caso de racismo envolvendo o atacante Luighi, na última quinta-feira (7), durante jogo do Palmeiras pela Libertadores sub-20.

Cartão Amarelo

O cartão amarelo, na semana do Dia Internacional da Mulher, vai para a árbitra Edina Alves, que foi alvo de muita reclamação por sua atuação no jogo entre São Paulo e Novorizontino pelo Paulistão 2025, na última segunda-feira (3).

Eu apoio incondicionalmente a arbitragem feminina, mas discordo dela que atribuiu as críticas ao fato de ser mulher. Não foram. As críticas foram justas devido à atuação muito ruim que ela teve na partida e como árbitra internacional ela deve estar preparada para assimilar as possíveis críticas e assumir os erros.

Cartão Verde

O cartão verde vai para a forma como a arbitragem capixaba está aplicando o uso do VAR nas partidas do Capixabão 2025. Equipe bem treinada e com intervenções precisas, sem interferência demasiada no jogo.

Abraço