Após susto nos Estaduais, arbitragem começa bem no Brasileirão

O árbitro Davi de Oliveira Lacerda durante partida entre Flamengo e Internacional no estádio Maracanã pelo campeonato Brasileiro Crédito: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

O Brasileirão 2025 começou com boas arbitragens. A nova temporada assustou o amantes do futebol com o desempenho dos árbitros nos campeonatos estaduais, mas teve a primeira rodada da Série A com poucas interferências do VAR e poucos cartões amarelos e vermelhos.

A expectativa é que com a nova comissão de arbitragem, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), comandada por Rodrigo Martins Cintra, que substitui o demitido Wilson Seneme, haja evolução no desempenho dos árbitros. Começamos bem.

Capixabão

Após as semifinais do Capixabão, recebi alguns emails com indagações de torcedores que não falei de um pênalti não marcado a favor do Vitória e só citei o lance do clássico Desportiva x Rio Branco.

Outro me perguntou o que eu teria contra o árbitro Davi Lacerda, que apitou o clássico. E em outra mensagem, um torcedor me perguntou sobre um pênalti que eu não teria marcado a favor do Rio Branco em 2008 - esse ganhou até meme na internet.

A resposta foi a mesma para todos e segue aqui. A vida de árbitro não é fácil, e agora estou vendo que a de comentarista de arbitragem também não é. O fato de criticar determinado lance não quer dizer que temos algo contra esse ou aquele. Críticas e elogios fazem parte do jogo e da vida de um árbitro de futebol.