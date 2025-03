Vai começar

A bola vai rolar para o Brasileirão! Veja como chegam os times para a disputa

Com início marcado para este fim de semana, o Campeonato Brasileiro traz equipes reformuladas, novas contratações e grandes expectativas

Botafogo é o atual campeão do Brasileirão . (RAFAEL RIBEIRO/CBF)

O Brasileirão 2025 começa neste sábado (29) com grandes expectativas e muitos times reformulados. Atual campeão, o Botafogo defende o título em meio a mudanças, enquanto Flamengo e Palmeiras surgem como favoritos. Reforços de peso, técnicos estreantes e elencos renovados prometem uma disputa equilibrada na corrida pelo troféu.

Flamengo

Campeão da Supercopa e da Copa do Brasil, o Flamengo inicia 2025 com um objetivo claro: conquistar o Brasileirão, título que não vence desde 2020. Após dominar o Campeonato Carioca, o time de Filipe Luís chega como favorito, impulsionado pela qualidade do elenco e pelo bom desempenho sob o comando do treinador. Léo Ortiz, Wesley e Gerson vivem grande fase, enquanto o artilheiro Pedro está próximo de retornar após uma lesão grave.

Palmeiras

Após disputar o título brasileiro até a última rodada em 2024, o Palmeiras entra na competição novamente como um dos principais candidatos, mesmo após o vice-campeonato paulista para o Corinthians. Abel Ferreira, em sua quinta temporada no comando, lidera um elenco renovado, com saídas importantes, como Zé Rafael, Rony e Dudu, e reforços de peso no ataque, como Vitor Roque e Paulinho. Estêvão, destaque da equipe, atuará apenas nas 12 primeiras rodadas antes de se transferir para o Chelsea, da Inglaterra, em julho.

Internacional

Motivado pelo título do Gauchão, que encerrou um jejum de nove anos, o Internacional chega ao Brasileirão com confiança. Roger Machado segue no comando após uma arrancada que garantiu vaga na Libertadores no ano passado. Alan Patrick é o cérebro do time, Vitão dá segurança à defesa, e Fernando acrescenta experiência ao setor defensivo. O Colorado busca o tetracampeonato nacional.

Internacional foi o campeão do Gaúcho nesta temporada. (Ricardo Duarte/Internacional)

Atlético-MG

O Atlético-MG inicia o Brasileirão em alta após conquistar o hexacampeonato mineiro com apenas uma derrota, e avançar à terceira fase da Copa do Brasil. Com Cuca no comando, a equipe exibe solidez defensiva e boas variações ofensivas. Hulk segue como referência, e o time reforçou o ataque com Rony, Júnior Santos e Cuello, após perder Paulinho no mercado. Fora da Libertadores, o Galo foca no tricampeonato brasileiro.

Botafogo

O Botafogo teve um início de ano turbulento com eliminações precoces no Carioca, e a perda dos títulos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Atual campeão brasileiro, estreia no torneio sob novo comando: Renato Paiva substitui Artur Jorge, técnico que levou o time ao título nacional e da Libertadores em 2024. Com as saídas de Luiz Henrique e Almada, Savarino e Igor Jesus assumem protagonismo, enquanto o uruguaio Santi Rodríguez surge como aposta.

Corinthians

O Corinthians quer mudar de patamar em 2025. Depois de escapar do rebaixamento em 2024 e encerrar o ano em alta, a equipe de Ramón Díaz conquistou o Paulistão e agora mira a parte de cima da tabela e uma vaga na Libertadores. Apostando novamente no trio Memphis, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, o time chega com fome ao torneio nacional.

São Paulo

Sexto colocado no último Brasileirão, o São Paulo mantém a base do trabalho de Luis Zubeldía e um elenco com poucas mudanças. Com restrições financeiras, reforçou-se pontualmente com Oscar, Enzo Díaz, Wendell e Cédric. Após cair na semifinal do Paulistão, aposta na base, com Ryan Francisco entre os jovens que devem ganhar espaço.

Bahia

O Bahia fez história no ano passado ao alcançar sua melhor campanha na era dos pontos corridos ao terminar em oitavo. Embalado pelo título baiano sobre o rival Vitória-BA e a classificação para a fase de grupos da Libertadores, o time de Rogério Ceni aposta na experiência de Everton Ribeiro e no faro de gol do uruguaio Lucho Rodríguez, além de reforços como Erick Pulga.

Everton Ribeiro sendo campeão no Bahia. (@therafao)

Cruzeiro

O Cruzeiro investiu pesado para 2025. Trouxe Dudu, Gabigol e Fabrício Bruno, entre 11 contratações. Eliminado na semifinal do Mineiro pelo América-MG, ficou um mês sem jogos oficiais. Após a demissão de Fernando Diniz com apenas cinco partidas na temporada, o clube apostou no técnico português Leonardo Jardim.

Fluminense

Após lutar contra o rebaixamento até a última rodada de 2024, o Fluminense se reforçou com 11 contratações na janela. Sob o comando de Mano Menezes, foi vice-campeão carioca e avançou na Copa do Brasil. Árias segue em grande fase, e Cano reencontrou o caminho do gol, sendo um dos artilheiros do país no início da temporada.

Fortaleza

Quarto colocado em 2024, o Fortaleza chega ao Brasileirão sob desconfiança. Perdeu a final estadual para o Ceará e enfrenta uma sequência de resultados negativos. Lucero, artilheiro do time, é a grande esperança ofensiva, enquanto David Luiz busca se firmar na defesa. Juan Pablo Vojvoda comanda o time pelo quinto ano consecutivo.

Grêmio

Após perder o título gaúcho para o Inter, o Grêmio inicia o Brasileirão sob pressão. Gustavo Quinteros tenta dar um padrão de jogo à equipe que ainda não apresentou grande desempenho em 2025. Braithwaite é a principal referência, enquanto Tiago Volpi, Wagner Leonardo e Jemerson consolidam a defesa. Villasanti segue como peça-chave no meio-campo.

Grêmio foi vice para o Inter no Gaúcho. (Lucas Uebel/Grêmio)

Santos

O Santos tem o privilégio de contar com Neymar até junho, mas trabalha para estender o contrato até o fim do ano. Para ter bons jogadores ao lado do craque, o Peixe investiu no ataque, com destaque para o argentino Rollheiser, contratado por 11 milhões de euros. O time de Pedro Caixinha chegou às semifinais do Paulistão.

Vasco

Eliminado nas semifinais do Carioca, o Vasco usou três semanas para preparar a equipe para o Brasileirão. O técnico Fábio Carille busca encaixar os reforços estrangeiros Nuno, Garré e Loide. Vegetti é a principal esperança de gols, enquanto Léo Jardim garante segurança no gol. Coutinho e o apoio de São Januário são apostas do time para uma boa campanha.

Bragantino

Após escapar do rebaixamento na última rodada de 2024, o Bragantino quer um campeonato mais tranquilo, e, se possível, vaga em torneios continentais. Fernando Seabra segue como técnico e os destaques são Juninho Capixaba, Eduardo Sasha e a promessa Vinicinho. No Paulistão, caiu nas quartas de final, mas avançou na Copa do Brasil.

Sport

O Sport começou a temporada sob críticas, especialmente após a eliminação precoce na Copa do Brasil para o Operário-MT. No entanto, a equipe encontrou um bom encaixe com os recém-chegados Rivera e Sérgio Oliveira. Disputa a final do Pernambucano com vantagem e avançou às quartas da Copa do Nordeste.

Torcida do Sport faz a festa na Ilha do Retiro . (Paulo Paiva/Sport Recife.)

Ceará

Campeão invicto do Campeonato Cearense, o Vozão chega à Série A motivado. Com Léo Condé no comando, o time passou por reformulação e trouxe 16 reforços. Pedro Raul, autor do gol do título estadual, se destaca, enquanto Lucas Mugni segue como referência no meio-campo.

Vitória-BA

Após reagir no returno de 2024 e evitar o rebaixamento, o Vitória-BA busca uma campanha mais estável. A eliminação precoce na Copa do Brasil e a perda do título baiano para o Bahia geram desconfiança. Comandado por Thiago Carpini, tem no meia Matheuzinho sua principal esperança e segue em busca de reforços ofensivos.

Juventude

O Juventude chega ao Brasileirão cercado de incertezas. Terceiro no Gauchão, caiu na semifinal e foi eliminado cedo na Copa do Brasil. Com poucos reforços, busca entrosamento para evitar o risco de queda. Jadson e Jean Carlos são as principais referências, enquanto Batalla, Ênio e Abner também se destacam.

Mirassol

Vice-campeão da Série B e estreante na elite, o Mirassol caiu nas quartas do Paulistão e enfrenta uma sequência ruim. Comandado por Rafael Guanaes, o time tem como meta permanecer na Série A. No elenco, nomes experientes como Alex Muralha, Reinaldo e Clayson são as apostas para a temporada.

