Árbitro errou ao anular expulsão de zagueiro do Rio Branco na final do Capixabão

A final do Capixabão 2025, partida em que Rio Branco venceu o Porto Vitória por 2 a 0 e conquistou o título do Capixabão, teve um lance determinante. O árbitro Arthur Rabelo expulsou o zagueiro Carbonieri do Rio Branco e voltou atrás após rever o lance no VAR.



O lance foi claro de jogo brusco grave, pois o zagueiro acertou o joelho do jogador adversário Athirson com um carrinho violento. E só por isso já merecia o cartão vermelho. Nesses casos, o fato do lance ser uma oportunidade clara de gol ou não é indiferente, pois a expulsão é pela violência da entrada.