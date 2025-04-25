Festa da Penha: romarias vão interditar 3ª Ponte e interromper Aquaviário

A Remaria acontecerá das 8h às 10h, no trecho entre a Praia do Ribeiro e a Prainha, em Vila Velha. Já a 1ª etapa do Campeonato Estadual de Remo, que ocorrerá das 8h às 12h30, terá como ponto de largada as imediações do antigo Museu da Vale, em Paul, e a chegada será nas proximidades do Penedo. Assim, os barcos que circulam entre a Prainha e a Praça do Papa voltarão a operar a partir das 11h, enquanto a linha de Porto de Santana, em Cariacica, retornará a partir das 13h.