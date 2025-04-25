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Festa da Penha: romarias vão interditar 3ª Ponte e interromper Aquaviário

Remaria, no domingo (27), e Romaria dos Ciclistas, na segunda (28), vão provocar mudanças na circulação de barcos e no trânsito da ponte

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 19:26

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

25 abr 2025 às 19:26
Romaria dos Ciclistas percorreu a orla de Camburi rumo à Prainha
Romaria dos Ciclistas vai sair de Camburi rumo à Prainha Crédito: Leonardo Duarte/PMV
O fim de semana será marcado por romarias na programação da Festa da Penha, na Grande Vitória. Para garantir a segurança dos fiéis que vão prestar homenagens a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) anunciou que haverá a suspensão das viagens no Aquaviário, na manhã de domingo (27), e a interdição parcial do trânsito na Terceira Ponte, na manhã de segunda-feira (28).
VEJA TAMBÉM: Confira horários especiais do Transcol e do Aquaviário na Festa da Penha
No domingo (27), o Aquaviário será suspenso das 8h às 12h30, em decorrência de dois eventos náuticos na Baía de Vitória: a Remaria da Festa da Penha e a 1ª etapa do Campeonato Estadual de Remo.
A Remaria acontecerá das 8h às 10h, no trecho entre a Praia do Ribeiro e a Prainha, em Vila Velha. Já a 1ª etapa do Campeonato Estadual de Remo, que ocorrerá das 8h às 12h30, terá como ponto de largada as imediações do antigo Museu da Vale, em Paul, e a chegada será nas proximidades do Penedo. Assim, os barcos que circulam entre a Prainha e a Praça do Papa voltarão a operar a partir das 11h, enquanto a linha de Porto de Santana, em Cariacica, retornará a partir das 13h.
Na segunda-feira (28), será realizada a Romaria dos Ciclistas, com um dos grupos saindo da Praia de Camburi, em Vitória, em direção à Prainha, em Vila Velha. Com isso, haverá a interdição parcial da Terceira Ponte, das 6h30 às 9h, no sentido Vitória-Vila Velha. A pista será liberada conforme os últimos participantes deixarem a ponte.

Veja o trajeto da Romaria

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