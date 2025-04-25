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Separem a sombrinha

Romaria pode ter chuva na Festa da Penha: veja como fica previsão

Chuva deve marcar o fim de semana no Espírito Santo em que acontece a tradicional Festa da Penha, que atrai milhares de fiéis ao Convento da Penha, em Vila Velha
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 abr 2025 às 11:36

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 11:36

Mapa de risco para essa sexta-feira (25)
Mapa de risco para essa sexta-feira (25) Crédito: Climatempo
Os romeiros de plantão podem guardar uma sombrinha na bolsa e se prepararem para chuva durante a Festa da Penha neste final de semana. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o Espírito Santo deve ter um fim de semana marcado por tempo instável e pancadas de chuva.
No entanto, na segunda-feira (28), feriado do Dia de Nossa Senhora da Penha, o sol volta a aparecer. A chuva, que já começa a atingir a região Sul do Estado nesta sexta-feira (25), deve se intensificar e se espalhar por todo o território capixaba neste sábado (26) e domingo (27).
Conforme a Climatempo, apesar de o risco de temporais severos ser menor no Espírito Santo em comparação com outras áreas do Sudeste do Brasil, há possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes.
Por conta da cobertura de nuvens e da chuva, as temperaturas não devem subir muito. O calor continua, mas dentro da média para esta época do ano.
Romaria pode ter chuva na Festa da Penha - veja como fica previsão
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o que mantém o tempo instável no Espírito Santo é a umidade trazida pelos ventos costeiros. No sábado e domingo, há previsão de chuva em momentos do dia em todas as regiões, mas com menos frequência no Norte e Noroeste. O vento sopra com intensidade moderada ao longo de todo o litoral.
Ainda de acordo com o Incaper, na segunda-feira, feriado da padroeira do Espírito Santo, a instabilidade diminui. O sol volta a brilhar com força em todas as regiões, sem chance de chuva. O vento sopra com intensidade moderada no litoral.

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