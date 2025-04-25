Mapa de risco para essa sexta-feira (25) Crédito: Climatempo

Os romeiros de plantão podem guardar uma sombrinha na bolsa e se prepararem para chuva durante a Festa da Penha neste final de semana. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo , o Espírito Santo deve ter um fim de semana marcado por tempo instável e pancadas de chuva.

No entanto, na segunda-feira (28), feriado do Dia de Nossa Senhora da Penha, o sol volta a aparecer. A chuva, que já começa a atingir a região Sul do Estado nesta sexta-feira (25), deve se intensificar e se espalhar por todo o território capixaba neste sábado (26) e domingo (27).

Conforme a Climatempo, apesar de o risco de temporais severos ser menor no Espírito Santo em comparação com outras áreas do Sudeste do Brasil, há possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes.

Por conta da cobertura de nuvens e da chuva, as temperaturas não devem subir muito. O calor continua, mas dentro da média para esta época do ano.

Your browser does not support the audio element. Romaria pode ter chuva na Festa da Penha - veja como fica previsão

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), o que mantém o tempo instável no Espírito Santo é a umidade trazida pelos ventos costeiros. No sábado e domingo, há previsão de chuva em momentos do dia em todas as regiões, mas com menos frequência no Norte e Noroeste. O vento sopra com intensidade moderada ao longo de todo o litoral.