Situação de emergência

'Jamais vista', diz Defesa Civil de Fundão sobre tempestade na cidade

Pelo menos 10 ocorrências de queda de árvores, quatro delas em cima de casas, foram registradas no município

As fortes chuvas que assolaram a Grande Vitória na última quinta-feira (10) deixaram prejuízos em Fundão, que decretou, nesta sexta-feira (11), situação de emergência. Em uma volta pela cidade, principalmente nas localidades de Praia Grande e Direção, é possível ver casas destelhadas e destruição. Segundo a prefeitura, até o final da manhã desta sexta, 10 ocorrências foram atendidas, envolvendo queda de árvores — quatro delas em cima de casas. "O que chegou à nossa região jamais foi visto pelas pessoas", desabafou Walfran Nunes, coordenador da Defesa Civil Municipal.

Segundo ele, as árvores que caíram nas casas já foram retiradas. Ninguém ficou ferido. O município ainda está fazendo o levantamento de quantas pessoas tiveram prejuízos. "O momento agora é liberar as ruas e os acessos para que as pessoas consigam se movimentar. Quero a pedir ao cidadão de Praia Grande: você que tem motosserra, habilidade de ajudar, venha se juntar conosco, é o momento de união para voltar à normalidade", disse Walfran.

Fundão fica do lado de Nova Almeida, região da Serra que foi altamente afetada pelas chuvas, ventania e queda de granizo. Lá também houve casas destelhadas, queda de postes e árvores, e até suspensão das aulas em uma escola que teve o teto danificado.

Por que choveu tanto?

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chuva de granizo e ventos intensos na região estão associados à passagem de um sistema de baixa pressão, que favoreceu a formação de tempestades severas. O granizo ocorre quando fortes correntes ascendentes dentro da nuvem carregam gotículas de água para altitudes muito frias, onde se congelam, formando pedras de gelo.

