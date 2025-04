Veja vídeo

Tornado? Nuvem funil chama atenção antes de temporal em Nova Almeida

Imagens foram gravadas no final da tarde de quinta-feira (10), na região onde, mais tarde, casas foram destelhadas, árvores e postes caíram após fortes chuvas

2 min de leitura min de leitura

Um vídeo que mostra casas em Nova Almeida e, ao fundo, no céu, uma nuvem mais escura que parece um tornado despertou curiosidade. As imagens foram gravadas antes da tempestade que atingiu a região, na última quinta-feira (10). Segundo especialistas consultados por A Gazeta, o fenômeno trata-se de uma nuvem funil. Eles explicam do que se trata.

"A nuvem do tipo funil é o início de um tornado, quando os ventos entram em rotação, saem da base da nuvem e vão em direção ao solo. Se essa nuvem toca o solo, aí, sim, é classificado como tornado. Pelo vídeo, não é possível identificar se a nuvem tocou ou não o solo, então é apenas classificada como nuvem funil", disse Maria Clara Sassaki, especialista em meteorologia e porta-voz da Tempo OK.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também detalhou que o fenômeno ocorre quando uma coluna de ar em rotação se estende da base de uma nuvem de tempestade, mas sem tocar o solo ou uma superfície líquida. Se estivesse em contato com o solo, seria caracterizado como tornado; se sobre a água, como tromba d'água.

Apesar da aparência impressionante, segundo o instituto, nuvens funis nem sempre evoluem para tornados. Sua formação está associada a condições de instabilidade atmosférica e cisalhamento do vento, comuns durante a passagem de sistemas de baixa pressão, como o que atingiu a região. Esse sistema foi responsável pela intensificação dos ventos, precipitações fortes e pela possibilidade de ocorrência de descargas elétricas e granizo, conforme observado.

Na região, esse tipo de formação não é raro durante temporais intensos, especialmente em períodos de transição entre estações ou sob influência de sistemas frontais.

Veja Também Temporal destelha casas, derruba árvores e suspende aulas em Nova Almeida

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta