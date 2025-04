Ventania e granizo

Temporal destelha casas, derruba árvores e suspende aulas em Nova Almeida

Moradores do bairro na Serra relataram que tudo aconteceu muito rápido, na noite de quinta-feira (10); cenário da região nesta sexta-feira é de destruição

O temporal que atingiu a Grande Vitória na quinta-feira (10) deixou um cenário de destruição na região de Nova Almeida, na Serra. Casas foram destelhadas, árvores e postes caíram pelas ruas, derrubando fios. Moradores relataram que a ventania foi intensa, com queda de granizo. Uma escola teve as aulas desta sexta-feira (11) suspensas já que o teto foi danificado. Uma pessoa está desalojada.

Segundo a Prefeitura da Serra, até a publicação desta matéria, 16 ocorrências de destelhamento de residências foram registradas na região. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Darcy Ribeiro, no bairro Parque das Gaivotas, também na região de Nova Almeida, teve parte do teto danificada. "No momento do ocorrido não havia mais pessoas no local, portanto não há vítimas. As atividades na unidade de ensino ficarão suspensas nesta sexta-feira (11) para que sejam realizadas vistorias e providenciados os reparos necessários", detalhou a administração municipal.

O repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, esteve na região na manhã desta sexta-feira e constatou os estragos. No cruzamento das ruas Beira Rio e Colatina, por exemplo, uma árvore enorme que ficava em uma casa tombou sobre o muro e caiu com a copa na via, interditando o local. Pela manhã, a rua Rio Piracicaba ainda tinha pontos com água.

Um morador falou ao vivo com a TV Gazeta e relatou os momentos de desespero que viveu. Ele disse que tudo aconteceu muito rápido. "Deu três trovões, veio aquele vento de uns 120 km/h, na mesma hora as árvores começaram a balançar, ouvi o estrondo e o pé de árvore caiu em cima do meu telhado. Em fração de 15min estava caindo granizo. Não foi só na minha casa, meus vizinhos dos fundos, dos lados também tiveram prejuízo. Foi desesperador, mas nós louvamos a Deus que estamos vivos", desabafou Evangelista Pereira.

Com as quedas de árvores que atingiram fios nas ruas, muita gente também está sem energia elétrica. A EDP disse que está fazendo um levantamento sobre a quantidade de imóveis atingidos.

Centro de operações no CRAS

A secretária de defesa social e vice-prefeita da Serra, Gracimeri Gaviorno, disse que equipes da Defesa Civil, Assistência Social, Serviços, Defesa Social, EDP e Corpo de Bombeiros estão na região desde o final da tarde de quinta-feira. Um centro de operações foi montado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para atendimento da população.

"A gente encontrou um cenário muito desolador, muitas famílias assustadas, casas destelhadas, árvores caídas. Estamos cortando as árvores que estavam mais fáceis de cortar, mas tem outras que precisam de um serviço especializado por estar perto de fios, por exemplo", detalhou a secretária.

O tenente-coronel Fábio Maurício, da Defesa Civil, informou que havia uma previsão de chuvas para a região na quinta-feira, mas não com essa magnitude. "Não havia nenhum alerta para um evento como esse que ocorreu. Hoje (sexta-feira) ainda não existe um aviso meteorológico para fortes chuvas aqui na região. Neste momento estamos fazendo levantamento das vítimas, quantas famílias tiveram prejuízos, quantas precisam de ajuda humanitária, alimentos", pontuou.

Mora na Serra e precisa de ajuda? A Prefeitura da Serra orienta a população a permanecer em locais seguros e, em caso de necessidade acionar a Defesa Civil pelo telefone (27) 99938-9500.

