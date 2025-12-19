ES recebe novo alerta de chuvas intensas para 22 cidades; saiba quais são

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 09:43
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 22 municípios do Espírito Santo. O aviso é classificado como de perigo potencial e vale das 9h desta sexta-feira (19) até o final do dia. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.
Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h.
Em caso de rajadas de vento, a orientação Inmet é para não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas; evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Para mais informações ou em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
