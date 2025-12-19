Previsão do tempo

ES recebe novo alerta de chuvas intensas para 22 cidades; saiba quais são

Há possibilidade de volume de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 09:43

Alerta do Inmet atinge principalmente municípios do Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 22 municípios do Espírito Santo. O aviso é classificado como de perigo potencial e vale das 9h desta sexta-feira (19) até o final do dia. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h.

Em caso de rajadas de vento, a orientação Inmet é para não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas; evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Municípios sob alerta de chuvas intensas:

Alegre Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibitirama Iconha Itapemirim Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta

Para mais informações ou em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta