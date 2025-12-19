Home
ES recebe novo alerta de chuvas intensas para 22 cidades; saiba quais são

Há possibilidade de volume de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 09:43

Alerta do Inmet atinge principalmente municípios do Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 22 municípios do Espírito Santo. O aviso é classificado como de perigo potencial e vale das 9h desta sexta-feira (19) até o final do dia. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h. 

Em caso de rajadas de vento, a orientação Inmet é para não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas; evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Municípios sob alerta de chuvas intensas:

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivácqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Divino de São Lourenço
  8. Dores do Rio Preto
  9. Guaçuí
  10. Ibitirama
  11. Iconha
  12. Itapemirim
  13. Jerônimo Monteiro
  14. Marataízes
  15. Mimoso do Sul
  16. Muniz Freire
  17. Muqui
  18. Piúma
  19. Presidente Kennedy
  20. Rio Novo do Sul
  21. São José do Calçado
  22. Vargem Alta

Para mais informações ou em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. 

Alerta vermelho, laranja e amarelo: o que realmente significa cada um deles

