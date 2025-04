Forro do teto de escola municipal desaba durante chuva em Vila Velha

O forro do teto de uma escola desabou no bairro Parque das Gaivotas, em Vila Velha, durante as chuvas e ventos intensos que atingiram o Espírito Santo na quinta-feira (10). Após a queda da estrutura, registrada por volta das 17h, funcionários da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Senador João de Medeiros Calmon foram ao local para tentar fazer os reparos necessários. >