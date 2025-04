Enfim, outono

Após dias de calor intenso, Vitória registra a tarde mais fresca do ano

Segundo o site Climatempo, a queda foi de 9 °C em relação ao calor de quase 35 °C que fez no sábado (7), quando a temperatura chegou aos 34,9 °C

Nesta segunda-feira (7), muitos capixabas tiraram o agasalho do guarda-roupa devido ao "ventinho gelado" em Vitória. (Fernando Madeira)

Bruno Nézio Repórter / [email protected]

​Após um final de semana marcado por calor, especialmente no sábado (5), Vitória registrou a tarde mais fresca do ano, com temperatura máxima foi de 25,9 °C. Isso porque, segundo o site Climatempo, a queda foi de 9 °C em relação ao calor de quase 35 °C que fez no sábado, quando a temperatura chegou aos 34,9 °C.

A mínima na Capital capixaba nesta segunda-feira foi de 20,8 °C, muito perto do recorde de menor temperatura do ano, que até o momento é de 20,4°C, no dia 18 de fevereiro.

A explicação para a queda nas temperaturas se deu pela presença de ventos frios de origem polar sobre a região Sudeste do Brasil, afetando também o Rio de Janeiro e Belo Horizonte (MG).

Os dias mais amenos, entretanto, não devem durar muito, porém com a expectativa de máximas mais baixas. Segundo o Climatempo, O ar frio de origem polar já está se afastando da região Sudeste e a temperatura tende a subir nos próximos dias em todos os estados, mas as madrugadas vão continuar frescas.

Previsão para os próximos dias em Vitória:

Terça-feira, 08 de abril: mínima de 20 °C e máxima de 26 °C;

Quarta-feira, 09 de abril: mínima de 22 °C e máxima de 27 °C;

Quinta-feira, 10 de abri: mínima de 23 °C e máxima de 28 °C.

