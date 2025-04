Problemão

Torre de controle fica sem energia e voos são afetados no Aeroporto de Vitória

Problema ocorreu pouco depois das 18 horas desta segunda-feira (7) e afetou pousos e decolagens

2 min de leitura min de leitura

Voos dão volta sob o Espírito Santo ao não conseguirem pousar no Aeroporto de Vitória. (Reprodução | FlightRadar)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

A falta de energia na torre de controle do Aeroporto de Vitória provocou um "caos aéreo" na noite desta segunda-feira (7). A informação foi confirmada por fontes do terminal ouvidas pela reportagem. Sem a operação da torre, ao menos três voos que pousariam na Capital capixaba tiveram de retornar ou desviar para outros aeroportos. Decolagens também foram afetadas.

GLO1864 - Rio - Vitória;

GLO1966 - Guarulhos - Vitória;

TAM3334 - Guarulhos - Vitória

Vinte minutos após a publicação da reportagem, quatro decolagens previstas também foram canceladas:

GLO1415 Vitória - Guarulhos

GLO 1731 Vitória - Rio de Janeiro

TAM3335 Vitória - Guarulhos

TAM3689 Vitória - Rio de Janeiro

Apesar da queda na rede elétrica no centro operacional, ainda há luz no pátio e na pista. A torre auxilia os pilotos com informações sobre a decolagem e pouso para que a ação seja feita em segurança, por isso a falta de comunicação impediu a manutenção dos procedimentos em segurança. Não há previsão para a solução do problema, porém fontes ouvidas informaram que a situação não seria resolvida antes das 20h30.

Ainda não há informação sobre a causa da situação. Em nota, a EDP informa que não há ocorrência na rede elétrica da distribuidora. Acrescenta ainda que a instalação interna é de responsabilidade do cliente.

A Zurich Airport, responsável pelo Aeroporto de Vitória, e as companhias aéreas também foram procuradas para explicações.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta