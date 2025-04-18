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Neblina surpreende moradores da Grande Vitória e encobre ruas durante a madrugada

Imagens enviadas à reportagem mostram ruas tomadas pelo nevoeiro e postes de luz parcialmente encobertos pela névoa

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 11:49

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

18 abr 2025 às 11:49
Moradores da Grande Vitória foram surpreendidos por uma densa neblina que cobriu várias cidades entre a noite de quinta-feira (17) e a madrugada desta sexta (18). O fenômeno foi registrado em bairros da Serra, como Serra Sede e Colina de Laranjeiras, além da cidade de Viana. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram ruas tomadas pelo nevoeiro e postes de luz parcialmente encobertos pela névoa.
De acordo com dados do site de monitoramento meteorológico Windy.com, a neblina não ficou restrita à Grande Vitória. Ela também foi observada em cidades das regiões Sul e Serrana do Espírito Santo.
A meteorologista Maria Clara Sassaki, da empresa Tempo Ok, explicou o fenômeno: "O que provocou essa neblina foi o excesso de umidade e a temperatura mais baixa no amanhecer".
Ela ainda destacou que a passagem recente de uma frente fria ajudou a intensificar o fenômeno. “Essa neblina tem relação com a chuva. A frente fria passou e deixou umidade na região”, completou Maria Clara.
Fenômenos como esse são comuns em períodos de transição de estações e podem ocorrer com mais frequência quando há variação brusca de temperatura, especialmente após dias chuvosos.

Neblina é vista na Grande Vitória

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