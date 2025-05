Momento histórico

'Habemus papam': fumaça branca anuncia que novo papa foi escolhido

No segundo dia do conclave, cardeais escolheram o americano Robert Presvot como novo pontífice; ele escolheu o nome de Leão XIV

Publicado em 8 de maio de 2025 às 13:10 - Atualizado há uma hora

A Igreja Católica já tem um novo papa: o norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, que escolheu o nome de Leão XIV. A escolha do pontífice foi anunciada nesta quinta-feira (8) pelo Vaticano, após a fumaça branca ser expelida da Capela Sistina, indicando que os 133 cardeais isolados no conclave elegeram o novo pontífice.>

Depois de o cardeal protodiácono, o francês Christophe Mamberti, anunciar "Habemus papam", o novo papa Leão XIV apareceu na sacada da Basílica de São Pedro às 14h24 (de Brasília) e foi saudado por longos minutos por uma multidão de fiéis. Robert Francis Prevost, o primeiro papa nascido nos Estados Unidos, sendo natural de Chicago, é conhecido por sua atuação missionária no Peru, nos anos 1980, onde aprendeu espanhol e se aproximou dos fiéis latino-americanos da Igreja Católica. Também é cidadão peruano, naturalizado em 2015, quando se tornou bispo de Chiclayo. Ele ocupou o cargo até 2023.>

O cardeal americano Robert Prevost, de 69 anos, recém-eleito Papa Leão XIV Crédito: ANDREW MEDICHINI/AP

"Gostaria que a saudação de paz entrasse no coração de vocês, a todos os povos, a todas as terras. a paz esteja convosco", disse o papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro, em sua primeira manifestação após ser escolhido pelo cargo.>

Fumaça branca saiu de chaminé da Capela Sistina no início da tarde desta quinta (8) Crédito: Reprodução/Vatican News

A fumaça branca saiu da Capela Sistina, às 13h09 (horário de Brasília), anunciando a escolha do novo pontífice. Uma multidão de fiéis presente à Praça de São Pedro, no Vaticano, vibrou com o sinal que indica a eleição do sucessor de Francisco, no segundo dia do conclave, após a quarta votação do conclave. >

A expectativa, a partir daí, voltou-se ao anúncio dos nomes de batismo e pelo qual seria conhecido o novo líder da Igreja Católica, assim como sua primeira aparição pública, na sacada da Basílica de São Pedro, com a famosa frase em latim: “Habemus Papam!”, que significa "Temos um papa". >

Papa Leão XIV

A ascensão de Leão 14 desfaz a expectativa de que o Vaticano voltasse ao comando de um europeu, após Francisco se tornar o primeiro pontífice latino-americano. Mais especificamente, esperava-se o retorno de um italiano ao poder: o cardeal Pietro Parolin, influente número 2 da Santa Sé, era o favorito.>

Nascido em 14 de setembro de 1955, em Chicago, Prevost ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho em 1977 e fez os votos perpétuos em 1981.>

Formado em Matemática pela Universidade Villanova, tem mestrado em Teologia pelo Catholic Theological Union, em Chicago, e doutorado em Direito Canônico pelo Colégio Pontifício de Santo Tomás de Aquino, em Roma.>

Ele é tido como mais progressista do que outros cardeais americanos – considerados conservadores e, em muitos casos, opostos a Francisco.>

Em 1998, retornou do Peru aos EUA para chefiar a ordem agostiniana na sua cidade natal. Dois anos depois, envolveu-se em um escândalo por permitir que o padre James Ray, agostiniano como ele, morasse em um priorado em Chicago. Ray havia sido acusado de abuso sexual de crianças, e o priorado ficava próximo a uma escola. Leão 14 não notificou a escola.>

No papado de Francisco, Prevost chefiou o Dicastério para os Bispos e a Comissão Pontifícia para a América Latina, um cargo importante que demonstra sua proximidade com o antecessor.>

Segundo o canal peruano TV América, o novo papa arquivou denúncias contra dois sacerdotes por abuso sexual a três menores, quando era bispo em Chiclayo, no Peru. Três meninas teriam sido abusadas sexualmente quando eram crianças, numa casa paroquial.>

Embora seja um país de maioria protestante, os Estados Unidos têm a quarta maior população católica do mundo, com 85,3 milhões de pessoas. Só ficam atrás do líder Brasil, do México e das Filipinas. Também são a segunda nação mais representada no Colégio Cardinalício, com 10 membros, ante 17 da Itália. Apesar desse peso relativo, nunca um cardeal americano havia sido colocado entre os nomes realmente mais fortes de um conclave, e os candidatos de agora corriam por fora.>

A escolha do conclave fará os olhos se voltarem para a relação do Vaticano com os EUA sob Donald Trump, com diversos atritos ao longo do papado de Francisco. Logo após a morte do pontífice, ao ser questionado por um jornalista sobre quem deveria ser o próximo chefe da Igreja, Trump afirmou: "Eu gostaria de ser papa. Essa seria minha escolha número um." Em seguida, afirmou que não tinha preferência, mas fez referência ao arcebispo de Nova York. "Devo dizer que temos um cardeal que por acaso é de um lugar chamado Nova York, que é muito bom, então veremos o que acontece.">

O cardeal mencionado era Timothy Dolan, arcebispo de Nova York, que era um dos cotados.>

A principal polêmica de Trump com a Igreja viria dias depois, em um caso que gerou irritação de católicos. O presidente publicou, nas redes sociais, uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece vestido como papa, sentado em uma cadeira de estrutura dourada. Após críticas, afirmou que não teve "nada a ver" com a publicação e chamou a imagem de piada.>

"Alguém fez uma foto minha vestido como o papa e eles colocaram na internet. Não fui eu quem fiz isso e não faço ideia de onde [a imagem] veio. Talvez fosse inteligência artificial, mas eu não sei nada sobre isso", afirmou.>

Questionado sobre o fato de que a imagem foi divulgada no perfil oficial da Casa Branca, Trump minimizou de forma sarcástica. "Minha esposa achou fofo. Ela disse: 'não é legal?' Na verdade eu não poderia me casar. Até onde é do meu conhecimento, papas não podem se casar.">

Com informações da Folhapress>

