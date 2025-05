Conclave

Vaticano se confunde, posta 'fumaça branca' e depois apaga publicação

Vaticano chegou a publicar, em suas redes sociais, que a fumaça da votação da manhã desta quinta-feira (8) teria sido branca – o indicaria a escolha de um novo papa. No entanto, a fumaça foi preta e haverá nova votação

O segundo dia do conclave começou com fumaça preta na manhã desta quinta-feira (8), mantendo a indefinição sobre a escolha do novo pontífice. Uma confusão nas cores, porém, fez o Vaticano errar e publicar nas redes sociais uma mensagem sobre fumaça branca - ela significaria que o novo papa teria sido escolhido, o que ainda não ocorreu.>