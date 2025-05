Macrodrenagem

Guriri volta a alagar após chuva; veja situação de obra prevista

DER-ES informou que o canteiro de obras de macrodrenagem está sendo montado pela empresa responsável pelas intervenções; prefeitura diz que está tomando medidas para retirar a água

Publicado em 8 de maio de 2025 às 12:35

Após forte chuva, avenida principal de Guriri tomada pela água nesta quinta-feira (8) Crédito: Cesar Vignati

O balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, amanheceu com diversas ruas e avenidas alagadas na manhã desta quinta-feira (8). Imagens mostram a via principal do bairro com bastante água, assim como a rua onde é realizada a feira livre. A chuva, que atinge boa parte do Espírito Santo, teve início na tarde e continuou durante toda a noite de quarta-feira (7). >

O técnico de panificação Cesar Vignati, que mora no lado Sul de Guriri, que também foi afetado pela chuva, seguiu até a parte central do balneário, onde registrou a interdição da Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, a principal do bairro, por conta de alagamento. >

“Essa avenida é de acesso à praia, e tem mercado, farmácia… É complicado a gente que mora aqui ver essa situação. Pagamos os nossos impostos em dia. Há anos que esperamos pela obra de macrodrenagem e nada sai do papel”, comentou. >

Obra de macrodrenagem: canteiro de obras sendo montado

A tão aguardada obra teve a Ordem de Serviço para o projeto executivo e a execução das intervenções assinada no dia 20 de novembro do ano passado. Naquela data, a expectativa do Governo do Espírito Santo era de que os trabalhos começassem, efetivamente, após o carnaval. >

Procurado na manhã desta quinta-feira (8), o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado (DER-ES) informou que a empresa responsável já está realizando a montagem do canteiro das obras, que é "a primeira coisa a ser feita". >

“Depois vêm os maquinários, equipamentos e material. Por último, no caso dessa obra de macrodrenagem e pavimentação, as ruas vão receber a transformação com a movimentação das equipes e máquinas abrindo espaço para a instalação das galerias que vão fazer a drenagem das águas da chuva”, disse a autarquia, em nota.>

Serão nove quilômetros de drenagem com trabalhos concentrados em galerias simples, duplas e triplas, além da pavimentação em PAVs por cima da macrodrenagem, com construção de calçadas cidadãs. Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) Trecho de nota

A obra tem prazo para ser concluída até o final de 2028, conforme o Departamento de Edificações e de Rodovias. “O DER informa que a obra está orçada em R$ 344 milhões e tem previsão de conclusão em 43 meses a contar do último mês de abril”, finalizou. >

Enquanto obra não é finalizada...

Conforme o secretário Municipal de Obras, Webster Oliveira, desde a madrugada, bombas estão sendo utilizadas para sugar a água em algumas das vias mais comprometidas. >

Ele afirmou para A Gazeta que deve se reunir nesta quinta-feira (8) com uma empresa de Macaé, Rio de Janeiro, na perspectiva de melhorar a capacidade de escoamento do bairro. >

