Clima

Chuva causa alagamentos na Grande Vitória; veja como fica o tempo

Instabilidade deve se manter nesta quinta-feira (8), mas chuva tende a perder intensidade ao longo do dia; há um alerta em vigência para cidades litorâneas

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de maio de 2025 às 07:21

A Grande Vitória amanheceu, nesta quinta-feira (8), com vários pontos de alagamento devido á chuva que atinge regiões do Espírito Santo desde a noite de quarta-feira (7). Imagens registradas por moradores mostram ruas cheias de água, causando dificuldades para pedestres e condutores em diversos trechos.>

Mensagens enviadas à reportagem de A Gazeta relatam pontos de alagamento em alguns bairros, como Jardim Botânico, em Cariacica; Itapuã, em Vila Velha; e Bento Ferreira, em Vitória. Em Ilha de Monte Belo, também na Capital, imagens (veja acima) mostram os pontos onde o nível da água subiu. >

A empresa de meteorologia Climatempo informa que o dia deve ser marcado por sol com algumas nuvens, mas com pancadas rápidas de chuva durante o dia e à noite. A temperatura varia entre 21°C e 28°C, com umidade do ar elevada, podendo chegar a 91%.>

Alagamento na Avenida Carlos Martins, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também prevê chuva passageira na Grande Vitória durante a manhã, madrugada e à noite, com períodos de tempo mais aberto no restante do dia. Os ventos devem soprar com intensidade moderada no litoral.>

>

Em Vitória, os termômetros devem marcar entre 20°C e 29°C. Já nas demais regiões do Espírito Santo, o tempo segue mais estável. No Sul do estado, por exemplo, não há previsão de chuva, apenas céu com poucas nuvens. No Norte e Noroeste, pode chover de forma esparsa em alguns momentos.>

A previsão para sexta-feira (9) indica uma leve melhora no tempo. Segundo a Climatempo, o sol volta a aparecer entre nuvens, e há possibilidade de névoa pela manhã. A noite deve ser de tempo firme, com poucas nuvens.>

Alerta amarelo para a manhã desta quinta (8)

Há também um alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) com validade até as 10h da manhã desta quinta-feira. Nas áreas afetadas pode haver chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades nas áreas do alerta. Alerta atinge, principalmente, cidades do litoral. Veja, abaixo, a lista das cidades. >

Alfredo Chaves; Anchieta; Aracruz; Cariacica; Colatina; Conceição da Barra; Domingos Martins; Fundão; Guarapari; Ibiraçu; Iconha; Itapemirim; Jaguaré; João Neiva; Linhares; Marataízes; Marechal Floriano; Pedro Canário; Pinheiros; Piúma; Presidente Kennedy; Rio Bananal; Rio Novo do Sul; Santa Leopoldina; Santa Maria de Jetibá; Santa Teresa; São Mateus; Serra; Sooretama; Viana; Vila Velha; Vitória

>

Alerta em vigência para o Espírito Santo nesta quinta (8) Crédito: Reprodução Incaper

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta