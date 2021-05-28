Covid-19: a emoção do enfermeiro que removeu tubo da mãe em UTI no ES

Tânia Aparecida Fernandes, 50 anos, teve alta na última quinta-feira (20) Crédito: Divulgação/ Hifa

Covid-19, ajudou a tirar o tubo da própria mãe e acompanhou a alta médica dela, que sobreviveu à doença. Tânia Aparecida Fernandes, 50 anos, ficou mais de 20 dias internada em uma UTI, em O enfermeiro Ercílio Felix das Neves Neto viveu um momento inesquecível na última quinta-feira (20). O profissional da saúde, que trabalha na linha de frente no combate a, ajudou a tirar o tubo da própria mãe e acompanhou a alta médica dela, que sobreviveu à doença. Tânia Aparecida Fernandes, 50 anos, ficou mais de 20 dias internada em uma UTI, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo

Ercílio Felix atua na Unidade Provisória de Tratamento da Covid-19 do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa). Tânia Aparecida Fernandes ficou em estado grave na UTI por 23 dias. O enfermeiro lembra que no dia da intubação a equipe pediu para que ele se retirasse, mas na extubação — no momento de tirar o tubo, após a melhora — foi diferente.

“A Dra. me gritou no corredor e eu tomei um susto, ela estava no quarto da minha mãe. Quando cheguei lá a minha mãe estava com olho aberto, pronta para ser extubada e falaram: 'aproveita, esse momento é seu, pode tirar o tubo dela'. Naquele momento eu senti uma leveza no corpo, uma paz literalmente”, lembrou.

Foi difícil para Ercílio conter a emoção. “Não tem explicação o que eu vivi, nunca passei por isso com nenhum outro paciente. E como eu fui tratado, como eu fui recebido, como eu recebi carinho de pessoas que me conhecem a tão pouco tempo. Me deram ombro pra chorar e tudo o que foi necessário, principalmente, a vida da minha mãe de volta.”

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O enfermeiro agradeceu por todo cuidado que a mãe recebeu no hospital. “O que a equipe do Hifa fez pela minha mãe não tem preço, tenho uma gratidão eterna por todos e muito orgulho de fazer parte dessa equipe”, disse emocionado.

Ercílio contou como foram os dias enquanto a sua mãe estava na UTI. “Pra mim foi muito especial fazer parte dessa equipe e estar perto da minha mãe porque eu me sentia confortável vendo tudo que estava sendo feito por ela. Por mais que ela estivesse em uma situação grave, eu via que ninguém media esforços para tentar reestabelecer a vida dela”, contou.