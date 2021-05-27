25% da população de Cachoeiro já recebeu a 1ª dose da vacina contra Covid

25% da população de Cachoeiro já recebeu 1ª dose da vacina contra Covid-19 Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

No total, 53.300 mil pessoas receberam a primeira aplicação do imunizante. Já a segunda dose foi aplicada em 28.400 pessoas, representando 13% da população de Cachoeiro. Os números foram atualizados pela prefeitura, às 11h, desta quinta-feira (27).

Os grupos prioritários já alcançados pela campanha no município são: idosos; profissionais dos serviços de saúde; moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência; trabalhadores das forças de segurança; quilombolas; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência; pessoas com comorbidades e trabalhadores da educação básica.

Ao todo, somando primeira e segunda dose, Cachoeiro recebeu 95.597 doses e aplicou 81.700, ou seja, 85,46% das doses já foram aplicadas.

PREFEITURA AMPLIOU PÚBLICO-ALVO

As unidades funcionam das 7h às 16h e o paciente deve levar um laudo médico (de 2018 em diante) que comprove a comorbidade pré-determinada no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da vacinação contra a Covid-19; documento de identidade com foto; cartão de vacina e cartão do SUS ou CPF.

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