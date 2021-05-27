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53 mil pessoas

25% da população de Cachoeiro já recebeu a 1ª dose da vacina contra Covid

A segunda dose já foi aplicada em cerca de 13% da população. Nesta semana, a prefeitura estendeu o público-alvo da vacina, imunizando também pessoas com comorbidades a partir de 18 anos

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 12:15

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

27 mai 2021 às 12:15
Apesar do agendamento ser feito pelo telefone, algumas pessoas foram até as unidades de saúde
25% da população de Cachoeiro já recebeu 1ª dose da vacina contra Covid-19 Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pouco mais de 25% da população do município – considerando estimativa de 2020 do IBGE (210.589 habitantes), já recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.
No total, 53.300 mil pessoas receberam a primeira aplicação do imunizante. Já a segunda dose foi aplicada em 28.400 pessoas, representando 13% da população de Cachoeiro. Os números foram atualizados pela prefeitura, às 11h, desta quinta-feira (27).
Os grupos prioritários já alcançados pela campanha no município são: idosos; profissionais dos serviços de saúde; moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência; trabalhadores das forças de segurança; quilombolas; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência; pessoas com comorbidades e trabalhadores da educação básica.
Ao todo, somando primeira e segunda dose, Cachoeiro recebeu 95.597 doses e aplicou 81.700, ou seja, 85,46% das doses já foram aplicadas.

PREFEITURA AMPLIOU PÚBLICO-ALVO

Nesta semana, a prefeitura ampliou o público-alvo da vacina e começou a vacinar as pessoas com comorbidades a partir de 18 anos. Quem se enquadrar neste público, pode procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com sala de vacina. Não é necessário fazer agendamento.
As unidades funcionam das 7h às 16h e o paciente deve levar um laudo médico (de 2018 em diante) que comprove a comorbidade  pré-determinada no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da vacinação contra a Covid-19; documento de identidade com foto; cartão de vacina e cartão do SUS ou CPF.

VACINAÇÃO NO BRASIL

De acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, consolidados às 20h desta quarta-feira (26) e divulgados pelo G1, no Brasil, a primeira dose foi aplicada em 43.495.437 pessoas em todos os Estados e no Distrito Federal, o que corresponde a 20,54% da população e a segunda dose foi aplicada em 21.443.270 pessoas, o que equivale a 10,13% da população do país. 

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