Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Com baixa procura por grávidas, 768 doses da Pfizer vão para comorbidades em Cachoeiro

Das 1148 doses que estavam disponíveis para gestantes e puérperas, quase 67% precisaram ser remanejadas. Apenas 380 foram aplicadas em mulheres grávidas ou que tiveram filhos a menos de 45 dias

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 12:17

Publicado em 

24 mai 2021 às 12:17
Como a vacina só pode ser armazenada por um período máximo de cinco dias, a prefeitura abriu para pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades
Com baixa procura por grávidas, 768 doses da Pfizer vão para comorbidades em Cachoeiro Crédito: Márcia Leal/PMCI
Com baixa procura das gestantes e puérperas, 768 doses da Pfizer contra a Covid-19, que estavam disponibilizadas exclusivamente, para este grupo prioritário em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram aplicadas em pessoas com comorbidades, nesta sexta-feira (21).
Segundo a prefeitura, devido às especificidades, só é possível armazenar a vacina da Pfizer no município por um período máximo de cinco dias. Por isso, foi necessário que as doses fossem aplicadas com mais agilidade em outro público, para que o imunizante não fosse perdido.
Das 1148 doses da Pfizer, que estavam disponíveis para as gestantes e puérperas, durante a semana passada, quase 67% precisaram ser remanejadas. Apenas 380 foram aplicadas em mulheres grávidas ou que tiveram filhos a menos de 45 dias. As doses repassadas ao grupo de comorbidades contemplou pessoas de 30 a 59 anos.
De acordo com a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde aguarda a chegada de novas doses para atender outras gestantes e puérperas.

Veja Também

Vacinação: cerca de mil profissionais da educação receberam a 1º dose em Cachoeiro

Mais de 7 mil pessoas esperam segunda dose da Coronavac em Cachoeiro

Volta às aulas presenciais em Cachoeiro tem adesão de quase 70% dos alunos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Imagem de destaque
Por que nos tornamos amigos melhores quando envelhecemos
Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados