Com baixa procura por grávidas, 768 doses da Pfizer vão para comorbidades em Cachoeiro

Com baixa procura das gestantes e puérperas, 768 doses da Pfizer contra a Covid-19, que estavam disponibilizadas exclusivamente, para este grupo prioritário em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram aplicadas em pessoas com comorbidades, nesta sexta-feira (21).
Segundo a prefeitura, devido às especificidades, só é possível armazenar a vacina da Pfizer no município por um período máximo de cinco dias. Por isso, foi necessário que as doses fossem aplicadas com mais agilidade em outro público, para que o imunizante não fosse perdido.
Das 1148 doses da Pfizer, que estavam disponíveis para as gestantes e puérperas, durante a semana passada, quase 67% precisaram ser remanejadas. Apenas 380 foram aplicadas em mulheres grávidas ou que tiveram filhos a menos de 45 dias. As doses repassadas ao grupo de comorbidades contemplou pessoas de 30 a 59 anos.
De acordo com a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde aguarda a chegada de novas doses para atender outras gestantes e puérperas.