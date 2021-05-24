Com baixa procura por grávidas, 768 doses da Pfizer vão para comorbidades em Cachoeiro

Das 1148 doses da Pfizer, que estavam disponíveis para as gestantes e puérperas, durante a semana passada, quase 67% precisaram ser remanejadas. Apenas 380 foram aplicadas em mulheres grávidas ou que tiveram filhos a menos de 45 dias. As doses repassadas ao grupo de comorbidades contemplou pessoas de 30 a 59 anos.