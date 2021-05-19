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65 a 79 anos

Mais de 7 mil pessoas esperam segunda dose da Coronavac em Cachoeiro

O número abrange moradores de 65 a 79 anos que fizeram o cadastro na prefeitura para receber a segunda dose. A Secretaria da Saúde aguarda a chegada de novas doses para completar a imunização

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 10:26

Publicado em 

19 mai 2021 às 10:26
Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
Mais de 7 mil pessoas esperam segunda dose da Coronavac em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, fez nesta segunda-feira (17) o cadastro de pessoas de 65 a 79 anos que ainda esperam a segunda dose da vacina Coronavac para completar a imunização contra a Covid-19. Mais de 7 mil pessoas se cadastraram.
Agora, a orientação é que os cadastrados aguardem o contato das equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que farão o agendamento do dia e do horário em que deverão comparecer para a imunização. Porém, isso só acontecerá quando o município receber novas doses.
prefeitura informou que a expectativa da Secretaria da Saúde do município é que o Cachoeiro receba uma nova remessa de doses dentro de alguns dias e que a quantidade seja suficiente para atender a todo esse público que se cadastrou.
“Só pedimos um pouco mais de paciência a essas pessoas, que esperem o contato das nossas equipes. Não é necessário ir às unidades antes disso. Vamos fazer a aplicação das vacinas seguindo, rigorosamente, o agendamento que for feito pelas equipes”, explica o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

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