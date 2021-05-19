Volta às aulas presenciais em Cachoeiro tem adesão de quase 70% dos alunos Crédito: Márcia Leal/PMCI

Segundo informações da prefeitura , nestas séries, a Secretaria de Educação contabiliza 4.059 alunos matriculados e 2.764 aderiram ao retorno das aulas presenciais. As turmas foram divididas em dois grupos e a ocupação da sala não pode ultrapassar 50% da capacidade. O primeiro grupo retornou no dia 12 de maio e o segundo no dia 17 (última segunda-feira).

“A alta adesão mostra a importância das atividades presenciais no processo de ensino e aprendizagem. Estamos vivendo um período extremamente desafiador e nos esforçamos ao máximo para garantir ensino de qualidade aos nossos estudantes, seja em casa ou nas escolas”, destaca a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

A adesão ao modelo híbrido não é obrigatória e as famílias podem continuar optando em continuar apenas com o ensino remoto e, de acordo com a Secretaria de Educação, os planejamentos para as aulas presenciais e não presenciais são os mesmos.

Os que não estiverem em aula presencial acompanham as aulas de modo remoto por meio de atividades postadas na plataforma Google Sala de Aula, ou com o material impresso, retirado na escola, para os que não possuem acesso à internet.

CALENDÁRIO DE RETORNO ÀS AULAS