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Modelo híbrido

Volta às aulas presenciais em Cachoeiro tem adesão de quase 70% dos alunos

Desde o dia 12 de maio, os alunos matriculados no 4° e 5° ano voltaram para sala de aula no modelo híbrido. No próximo dia 24, o retorno será para as turmas do 1° ao 3° ano

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 10:11

Publicado em 

19 mai 2021 às 10:11
Desde o dia 12 de maio, os alunos matriculados no 4º e 5º ano voltaram para sala de aula no modelo híbrido. No próximo dia 24, o retorno será para as turmas de 1º ao 3º ano
Volta às aulas presenciais em Cachoeiro tem adesão de quase 70% dos alunos Crédito: Márcia Leal/PMCI
No último dia 12, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santoretornou com as aulas presenciais para os alunos matriculados no 4º e 5º ano e 68% deles já retornaram às salas de aula no modelo híbrido - quando o estudante alterna uma semana com atividades presenciais e outra em casa.
Segundo informações da prefeitura, nestas séries, a Secretaria de Educação contabiliza 4.059 alunos matriculados e 2.764 aderiram ao retorno das aulas presenciais. As turmas foram divididas em dois grupos e a ocupação da sala não pode ultrapassar 50% da capacidade. O primeiro grupo retornou no dia 12 de maio e o segundo no dia 17 (última segunda-feira).
“A alta adesão mostra a importância das atividades presenciais no processo de ensino e aprendizagem. Estamos vivendo um período extremamente desafiador e nos esforçamos ao máximo para garantir ensino de qualidade aos nossos estudantes, seja em casa ou nas escolas”, destaca a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.
A adesão ao modelo híbrido não é obrigatória e as famílias podem continuar optando em continuar apenas com o ensino remoto e, de acordo com a Secretaria de Educação, os planejamentos para as aulas presenciais e não presenciais são os mesmos.
Os que não estiverem em aula presencial acompanham as aulas de modo remoto por meio de atividades postadas na plataforma Google Sala de Aula, ou com o material impresso, retirado na escola, para os que não possuem acesso à internet.

CALENDÁRIO DE RETORNO ÀS AULAS

  • 24 de maio, para as turmas de 1º ao 3º ano (Grupo 1)
  • 31 de maio, para as turmas de 1º ao 3º ano (Grupo 2)
  • 7 de junho, para as turmas de Pré-I e Pré-II (Grupo 1)
  • 14 de junho, para as turmas de Pré-I e Pré-II (Grupo 2)
  • 21 de junho, para as turmas de Maternal III e IV (Grupo 1)
  • 30 de junho, para as turmas de maternal III e IV (Grupo 2)
  • 5 de julho, para as turmas de Maternal I e II (Grupo 1)
  • 19 de julho, para as turmas de Maternal I e II (Grupo 2)

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