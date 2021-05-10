Nésio Fernandes: "Não devemos ter mais escolas fechadas por longos períodos"

Fernandes esclareceu que o retorno das aulas presenciais está autorizado, mas não é uma obrigação, e que este deve ser um anseio de todos os gestores.

Ele também ponderou que em contextos semelhantes ao que vive hoje o Espírito Santo, com uma queda sustentada de casos, interações e óbitos, todos os países do mundo retomaram de alguma maneira as atividades de educação.

"Reconhecemos que a educação ocupa a centralidade na sociedade. Temos que trabalhar sempre com diretrizes da Unicef, que as escolas devem ser a primeira a abrir e a última a fechar. No ano passado, muitas escolas públicas municipais não retornaram. Os prejuízos acumulados para a infância e juventude com um período de fechamento longo pode ser irreparável. Por isso, durante esse momento de recuperação do ciclo pandêmico temos oportunidade de retomar as atividades da educação de forma facultada, híbrida e parcial das aulas", pontuou.