Com casos de Covid confirmados, duas escolas são fechadas em Cachoeiro

Cachoeiro está testando profissionais da educação Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta Sul

Isso porque, segundo a prefeitura, três profissionais de cada uma dessas duas escolas, positivaram para a Covid-19. “Nesta quinta-feira (20), a Jácomo Silotti, que fica em Soturno, teve três casos registrados após a realização dos testes em 32 profissionais e, nesta sexta (21), a Professor Pedro Estellita Herkenhoff, no bairro Waldir Furtado Amorim (BNH), teve três resultados positivos em 56 testes”, informou a administração do município.

De acordo com a prefeitura , a medida de fechamento das escolas está prevista no Plano de Retorno às Aulas Presenciais para essa situação, que incluem instruções às famílias dos estudantes. As unidades retomarão as aulas presenciais, respectivamente, em 31 de maio e 7 de junho. Até essas datas, os estudantes terão apenas atividades remotas, por meio da plataforma Google Sala de Aula.

TESTAGEM NAS ESCOLAS

O trabalho de testagem nas escolas municipais de Cachoeiro segue nesta semana e estão sendo usados testes rápidos de captura de antígeno (TRAg), que apresentam resultado em cerca de 15 minutos.

“As unidades nos enviam relatórios semanais. Para as que apresentam servidores afastados por suspeita ou confirmação de Covid-19, nós solicitamos testagem em massa. É uma medida muito importante, que se soma a todos os esforços que já adotamos para segurança e proteção dos nossos profissionais e alunos no ambiente escolar”, explica a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.