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Após testagens

Com casos de Covid confirmados, duas escolas são fechadas em Cachoeiro

De acordo com a prefeitura, a medida de fechamento das escolas está prevista no Plano de Retorno às Aulas Presenciais para essa situação

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 12:41

Publicado em 

24 mai 2021 às 12:41
Segundo a prefeitura, o objetivo é ajudar no mapeamento da doença e possibilitar a interrupção da cadeia de transmissão do vírus, a partir do isolamento domiciliar de quem testa positivo
Cachoeiro está testando profissionais da educação Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta Sul
Depois que a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santoretornou com as atividades presenciais nas escolas, os profissionais que atuam nas unidades de ensino começaram a ser testados para monitorar a presença do novo coronavírus. Com o resultado desses testes, duas escolas já precisaram suspender as aulas presenciais.
Isso porque, segundo a prefeitura, três profissionais de cada uma dessas duas escolas, positivaram para a Covid-19. “Nesta quinta-feira (20), a Jácomo Silotti, que fica em Soturno, teve três casos registrados após a realização dos testes em 32 profissionais e, nesta sexta (21), a Professor Pedro Estellita Herkenhoff, no bairro Waldir Furtado Amorim (BNH), teve três resultados positivos em 56 testes”, informou a administração do município.
De acordo com a prefeitura, a medida de fechamento das escolas está prevista no Plano de Retorno às Aulas Presenciais para essa situação, que incluem instruções às famílias dos estudantes. As unidades retomarão as aulas presenciais, respectivamente, em 31 de maio e 7 de junho. Até essas datas, os estudantes terão apenas atividades remotas, por meio da plataforma Google Sala de Aula.

TESTAGEM NAS ESCOLAS

O trabalho de testagem nas escolas municipais de Cachoeiro segue nesta semana e estão sendo usados testes rápidos de captura de antígeno (TRAg), que apresentam resultado em cerca de 15 minutos.
“As unidades nos enviam relatórios semanais. Para as que apresentam servidores afastados por suspeita ou confirmação de Covid-19, nós solicitamos testagem em massa. É uma medida muito importante, que se soma a todos os esforços que já adotamos para segurança e proteção dos nossos profissionais e alunos no ambiente escolar”, explica a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que os familiares que moram com os servidores que testam positivo também estão sendo testados. “Essa é mais uma frente importante do trabalho de testagem que estamos desenvolvendo no município. Com ele, é possível interromper ciclos de contágio do novo coronavírus, uma vez que quem testa positivo é afastado para fazer o isolamento social”, afirma o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

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