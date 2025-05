Novidade

Área do antigo Museu Vale vai reabrir como novo ponto cultural em Vila Velha

Terreno e instalações agora estão sob responsabilidade da prefeitura canela-verde, que planeja novo nome e proposta curatorial no local

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de maio de 2025 às 10:54

A estrutura do antigo Museu Vale vai abrigar um novo ponto cultural em Vila Velha. Agora sob responsabilidade da prefeitura canela-verde, que assumiu o terreno e as instalações do museu na terça-feira (6), o espaço deve reabrir as portas em breve com novo nome e proposta curatorial.>

Inaugurado em 1998, o Museu Vale chegou a receber mais de 2 milhões de visitantes em 50 exposições realizadas durante os 24 anos em atividade. Em 2022, o funcionamento foi descontinuado devido à expansão portuária e industrial da região do Complexo Portuário de Capuaba, em Argolas.>

Museu Vale encerrou as atividades em 2022 em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Agora, o museu deve ser reaberto em um processo de “diálogo com a comunidade e valorização da produção cultural capixaba”, como pontuou o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, na cerimônia que marcou a transferência de gestão do local.>

“O prédio da antiga Estação Pedro Nolasco tem história e memória ligadas ao desenvolvimento da cidade. Vamos construir, junto com os artistas e a população, um novo projeto que amplie o acesso à cultura e reconheça o potencial desse espaço como centro de criação e formação”, complementou Roberto Patrício Junior, secretário municipal de Cultura, na ocasião.>

>

Vale salientar que ainda não há definição de prazos para a reinauguração, já que, segundo a Prefeitura de Vila Velha, precisam ser concluídos os estudos para a reabertura oficial.

>

Museu Vale em outro espaço

Projeção da nova sede do Museu Vale em armazém do Porto de Vitória Crédito: Divulgação / Vports

Desde o encerramento das atividades em Vila Velha, o Museu Vale manteve o funcionamento com ações educativas e culturais em outros locais, como exposições e oficinas da Grande Vitória. >

O espaço deve voltar a ter uma sede física em 2026, quando devem ser iniciadas as atividades no Armazém 4 do Porto de Vitória, complexo revitalizado na Capital que também vai abrigar polo educacional, outro espaço cultural e restaurante com vista panorâmica da baía e do Centro Histórico de Vitória.>

Na área do Museu Vale, com cerca de 3,9 mil metros quadrados, será montada uma exposição permanente com o acervo histórico da Estrada de Ferro Vitória a Minas, que vai ocupar dois dos cinco andares do prédio, como divulga a Vports, concessionária do porto.>

