Veja projeção

Veja como vai ficar restaurante com vista panorâmica no Porto de Vitória

Além do restaurante, Armazém 4 será a nova sede do Museu Vale, antes instalado em Vila Velha

2 min de leitura min de leitura

João Barbosa Repórter / [email protected]

Além da ocupação do Armazém 3 como um polo educacional e de qualificação profissional e do Armazém 5 como um espaço cultural, o Porto de Vitória ainda vai contar com um restaurante com vista panorâmica da baía e do Centro Histórico da Capital.

Com previsão de funcionamento em 2026, mas ainda sem data definida, a Vports, concessionária do porto, pontua que o Armazém 4 e o prédio anexo a ele vão abrigar a nova sede do Museu Vale, antes instalado em Vila Velha.

No espaço, que tem área total de 3,9 mil metros quadrados, ainda vai funcionar um restaurante, localizado na cobertura de um armazém de 850 metros quadrados. No edifício, será montada uma exposição permanente com o acervo histórico da Estrada de Ferro Vitória a Minas, que vai ocupar dois dos cinco andares do prédio, como divulga a Vports.

Veja Também Armazém no Porto de Vitória vai funcionar como polo de shows e exposições

As outras áreas do Porto de Vitória

No porto, os armazéns 1 e 2 são utilizados para atividades operacionais da Vports;





e são utilizados para atividades operacionais da Vports; Já o Armazém 3 será ocupado pelo Senai Porto, uma unidade de ensino especializada na formação de profissionais para as áreas de logística, gestão portuária, tecnologia da informação e economia do mar. O espaço tem investimentos superiores a R$ 34 milhões, voltados para obras de reforma e adequação, mobiliário, montagem dos laboratórios e equipamentos de forma geral. A unidade, a primeira do Espírito Santo instalada em área portuária, terá capacidade de atender cerca de 1,8 mil alunos por dia, sendo 600 por turno;





será ocupado pelo Senai Porto, uma unidade de ensino especializada na formação de profissionais para as áreas de logística, gestão portuária, tecnologia da informação e economia do mar. O espaço tem investimentos superiores a R$ 34 milhões, voltados para obras de reforma e adequação, mobiliário, montagem dos laboratórios e equipamentos de forma geral. A unidade, a primeira do Espírito Santo instalada em área portuária, terá capacidade de atender cerca de 1,8 mil alunos por dia, sendo 600 por turno; Por sua vez, o Armazém 5 vai funcionar como um polo cultural multiúso com arena de espetáculos, espaço expositivo e também para ações de formação, ativação em arte, design e gastronomia. No espaço de 1,8 mil metros quadrados, que vai abrir suas portas em junho, a primeira atividade cultural será a exposição "Baía de Vitória: outras margens possíveis", iniciativa realizada pelo Studio DAUS com exposições de arte, websérie, publicação digital e detalhes sobre a via marítima que conecta Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica.

Projeção de como vão ficar armazéns do Porto de Vitória Tela cheia 1 de 10

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta