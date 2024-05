Revitalização

Nova unidade do Senai vai ocupar galpão da VPorts no Centro de Vitória

No local, vai funcionar mais uma escola da instituição que tem como objetivo atender às crescentes demandas do setor industrial no Espírito Santo

1 min de leitura min de leitura

A nova sede do Museu Vale será instalada nos antigos armazéns do Porto de Vitória: inauguração prevista para 2025. (Carlos Alberto da Silva)

O Senai vai expandir suas operações e ocupar o Armazém 3 da VPorts no Centro de Vitória. No local, vai funcionar mais uma escola da instituição que tem como objetivo atender às crescentes demandas do setor industrial no Espírito Santo.

A assinatura do contrato de locação entre o Senai e a VPorts acontece nesta sexta-feira (10), às 16 horas, onde vai funcionar o Senai Porto. A unidade contará com cursos voltados para as áreas Metalmecânica, Logística, Gestão Portuária, Tecnologia e Inovação e Economia do Mar.

Esta será a primeira unidade de educação do Estado instalada em uma área portuária.

Outras operações já foram anunciadas para ocupar os galpões do Porto de Vitória, como é o caso do Museu da Vale, que vai ocupar o Armazém 4. A previsão é de que a nova sede seja aberta a partir de 2025, com nova museografia.

Já a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) deve transformar o Armazém 5 do Porto de Vitória em um complexo cultural.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta