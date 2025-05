Emboscada

Morte de empresário ainda é um mistério para a polícia em Colatina

Ibraim Cassaro foi morto a tiros diante do irmão, que sobreviveu baleado e sofre sequelas. Carro usado no crime foi achado incendiado em Marilândia

O assassinato do empresário do setor cafeeiro Ibraim Cassaro, de 43 anos, completou 15 meses, e a Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito que investiga o crime que chocou Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, em 22 de fevereiro do ano passado. Ibraim estava com o irmão em uma caminhonete quando teria sido vítima de uma emboscada e assassinado. O irmão foi baleado, sobreviveu e, segundo familiares ouvidos por A Gazeta, ainda convive com complicações decorrentes do ataque.>