Homem é morto a tiros dentro de casa na frente da família em Pinheiros

Um homem de 39 anos foi morto a tiros dentro de casa no distrito de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (6). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima, Valdeilson Francisco de Jesus Araújo, estava acompanhado da mulher e de três filhos quando dois indivíduos invadiram o imóvel, cometeram o crime e depois fugiram. >