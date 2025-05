Encontrado

Mãe que buscava filho desaparecido em Cachoeiro diz que rapaz fez contato

No mesmo dia em que fez contato com a reportagem pedindo ajuda para encontrar o filho, ela afirmou que o rapaz deu notícias, informando que estava retornando para casa

O homem que estava desaparecido já foi encontrado. Ele fez contato com a família, segundo a mãe dele, no mesmo dia em que ela procurou a reportagem de A Gazeta pedindo ajuda para encontrá-lo.

Um homem identificado com Lucas Silva Barbosa, de 29 anos, que estava desaparecido havia mais de duas semanas em Cachoeiro de Itapemirim, foi encontrado. Na ocasião do desaparecimento dele, a mãe contou, na quarta-feira (7), que o último contato com o rapaz tinha acontecido no dia 20 de abril, por meio de uma mensagem enviada do telefone de outra pessoa. No mesmo dia, ela informou que ele apareceu.>