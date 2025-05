Em Maruípe

Operação encontra cães abandonados e com sinais de maus-tratos em prédio de Vitória

Um dos animais foi localizado morto, preso em um espaço isolado e sem acesso a comida ou água. Segundo delegado, há suspeita de que a família que vive no local e que cuida dos cães esteja em uma condição análoga à escravidão

Suspeita de condição análoga à escravidão

Ainda de acordo com o delegado, o responsável pelos animais é um funcionário de uma empresa que pertence ao dono do imóvel onde os cães foram encontrados. “O dono dos cachorros que não está aqui presente no momento será devidamente intimado e responderá a um inquérito policial por maus-tratos aos animais”, explicou o delegado.>

Durante a ação, os agentes também encontraram uma mulher com três filhos pequenos vivendo em condições precárias no mesmo local. Ela contou que o marido trabalha na empresa do proprietário do imóvel e que a família mora ali a pedido do patrão para evitar invasões.>