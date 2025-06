Suspeito de matar colega de trabalho a facadas é preso em São Mateus

Foi preso na tarde desta sexta-feira (6), Rafael Medeiros de Araújo, de 34 anos, suspeito de matar a colega de trabalho Quézia Maciel Machado, de 23 anos, no último dia 28 de maio, no bairro Aroeira, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A prisão foi confirmada pelo delegado Isaac Gagno, chefe da Delegacia Regional de São Mateus. Rafael e Quézia eram colegas de trabalho em um supermercado da cidade, onde, segundo a polícia, o suspeito passou a assediar a vítima, que rejeitava as investidas.>