Jovem é assassinada e colega de trabalho é suspeito do crime em São Mateus

Suspeito do crime seria um colega do trabalho dela, que estaria perseguindo a vítima; ele não foi localizado

Publicado em 29 de maio de 2025 às 11:57 - Atualizado há 12 horas

Morta a facadas, Quezia era casada e tinha dois filhos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma jovem de 23 anos foi assassinada a facadas em frente a uma escola no bairro Aroeira, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (28). Quezia Maciel Machado chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no município, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, ela trabalhava como caixa em um supermercado e o suspeito do crime seria um colega do trabalho dela, que estaria perseguindo a vítima. Ele não teve o nome divulgado e não havia sido localizado até a publicação desta matéria.>

Conforme boletim de ocorrência da PM, um homem estava em casa e percebeu o momento em que Quezia foi esfaqueada pelo suspeito. Ele contou aos militares que foi acudir a jovem e perguntou a ela quem teria cometido o crime, e a vítima conseguiu dizer o nome do colega de trabalho antes de falecer.>

A PM disse que agentes foram até o local do trabalho da vítima, que atuava no caixa de um supermercado localizado no bairro Santo Antônio, e funcionários relataram que o indivíduo estava perseguindo Quezia havia alguns dias. No dia anterior ele havia esvaziado o pneu da bicicleta dela. >

A equipe da PM foi até o endereço informado que seria do suspeito e encontrou a mãe dele, que afirmou que o filho não mora mais morando com ela há cerca de um mês. Ela tentou ligar para o telefone dele, mas ele não atendeu. Os militares foram até onde o indivíduo estaria residindo, mas lá o homem também não foi localizado. >

A Polícia Militar disse que equipes da corporação e da Polícia Civil estão atuando nas buscas pelo suspeito. “As buscas foram feitas nos endereços possíveis do suspeito e esse indivíduo está foragido. Nossa meta é não poupar esforços para prender o criminoso. Ainda temos informações sobre a motivação. Sabemos que ela e o suspeito se conheciam e tinham uma relação de trabalho”, comentou o major da PM Bergamim, em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte. >

Quezia era casada há cerca de quatro meses e tinha dois filhos, de 3 e 6 anos. Era a filha mais velha de Martim dos Santos Machado e era irmã de um casal de gêmeos, de 17 anos. “Eu estava em casa dormindo ontem e me ligaram, falando que tinham matado ela. Eu não acreditei. Ah, Jesus, me dê força”, relatou o pai à reportagem, às lágrimas e com a voz embargada.>

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. A Polícia Civil disse que até a publicação desta matéria o suspeito não havia sido detido. “Detalhes da investigação não serão divulgados, no momento”, disse a corporação, em nota.>

O corpo de Quezia foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode ajudar através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.>

Em nota, o Supermercado Santo Antônio, onde a vítima trabalhava, lamentou a morte da funcionária. "Quézia foi mais do que uma profissional exemplar — foi uma pessoa íntegra, dedicada, sempre pronta a ajudar com um sorriso no rosto e um coração generoso. Sua ausência deixa um vazio imenso em nossa equipe, mas sua memória permanecerá viva entre todos que tiveram o privilégio de conviver com ela", disse o estabelecimento.>

