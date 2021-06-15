Coronavírus: ES chega a 11.193 mortes e ultrapassa 500 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.193 mortes e 501.278 casos confirmados do novo coronavírus nesta terça-feira (15). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 20 novos óbitos e 1.439 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.042. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 62.090 confirmações da doença, seguida por Vitória (53.855) e Cariacica (38.410). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.601), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.384 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.655), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.704), também em Vitória.
Até esta terça-feira (15), mais de 1,52 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 475.154, com um acréscimo de 1.842 pessoas curadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até a tarde desta terça, o número de vacinados não havia sido atualizado. Os últimos números, de segunda-feira (14), registravam um total de 1.225.019 pessoas com a primeira dose de alguma vacina. Dessas, 458.332 também já receberam a segunda dose.