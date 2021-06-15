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Agendamento na quarta!

Cariacica quer vacinar 8 mil pessoas em novo mutirão no Kleber Andrade

Agendamento on-line será aberto nesta quarta-feira (16) no site da prefeitura. Vagas são para pessoas sem comorbidades com 45 anos ou mais
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

15 jun 2021 às 15:58

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 15:58

Mutirão de vacinação contra a Covid-19, no estádio Kleber Andrade
Morador é vacinado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica
Após vacinar mais de cinco mil pessoas contra a Covid-19 no último sábado (12), no Estádio Kleber Andrade, a Prefeitura de Cariacica vai convocar um novo mutirão e, desta vez, para imunizar oito mil pessoas sem comorbidades com 45 anos ou mais.
O novo mutirão acontece no próximo sábado (19),  das 8h30 às 16h. O agendamento deverá ser feito no site da prefeitura  (clique aqui) a partir desta quarta-feira (16), às 14h. No momento da vacinação, será necessário apresentar documento com foto. 
Cariacica quer vacinar 8 mil pessoas em novo mutirão no Kleber Andrade
A secretária de Saúde do município, Roberta Goltara, destaca que omutirão é uma estratégia para conseguir imunizar um número maior de pessoas em um tempo mais curto.
“O último sábado foi muito satisfatório e estamos animados com o próximo. A equipe trabalhou de forma ágil. E sendo no Kleber Andrade facilita porque é um local que as pessoas conhecem”, reforça. 
Assim como no primeiro mutirão, o próximo vai contar com equipe de cerca de  200 pessoas, incluindo servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), da Defesa Civil, da Secretaria de Esportes e do Corpo de Bombeiros. 
 “Todas as pessoas que fizerem o agendamento podem ficar despreocupadas porque elas serão vacinadas. A gente pede que essas pessoas não cheguem muito cedo para não acontecer aglomeração. O recomendável é que cheguem 10 minutos antes”, explicou Goltara.
Mutirão de vacinação contra a Covid-19, no estádio Kleber Andrade
Mutirão de vacinação contra a Covid-19, no estádio Kleber Andrade Crédito: Prefeitura de Cariacica

MUTIRÃO NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

De acordo com a secretária da Semus, no próximo dia 24, quinta-feira, vai ser comemorado os 131 anos do município de Cariacia. Para celebrar a data, o município vai realizar mais um mutirão no estádio Kleber Andrade. Os detalhes serão divulgados nos próximos dias. 
A secretária finalizou dizendo ainda que o objetivo é levar a vacina para a população o mais rápido. “Não podemos nem vamos deixar as vacinas na geladeira. Vacina salva vidas e essa é a única forma de vencer a pandemia.”

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