Morador é vacinado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica

novo mutirão acontece no próximo sábado (19), das 8h30 às 16h. O agendamento deverá ser feito no site da prefeitura ( O agendamento deverá ser feito no site da prefeitura ( clique aqui ) a partir desta quarta-feira (16), às 14h. No momento da vacinação, será necessário apresentar documento com foto.

Your browser does not support the audio element. Cariacica quer vacinar 8 mil pessoas em novo mutirão no Kleber Andrade

A secretária de Saúde do município, Roberta Goltara, destaca que omutirão é uma estratégia para conseguir imunizar um número maior de pessoas em um tempo mais curto.

“O último sábado foi muito satisfatório e estamos animados com o próximo. A equipe trabalhou de forma ágil. E sendo no Kleber Andrade facilita porque é um local que as pessoas conhecem”, reforça.

Assim como no primeiro mutirão, o próximo vai contar com equipe de cerca de 200 pessoas, incluindo servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), da Defesa Civil, da Secretaria de Esportes e do Corpo de Bombeiros.

“Todas as pessoas que fizerem o agendamento podem ficar despreocupadas porque elas serão vacinadas. A gente pede que essas pessoas não cheguem muito cedo para não acontecer aglomeração. O recomendável é que cheguem 10 minutos antes”, explicou Goltara.

Mutirão de vacinação contra a Covid-19, no estádio Kleber Andrade Crédito: Prefeitura de Cariacica

MUTIRÃO NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

De acordo com a secretária da Semus, no próximo dia 24, quinta-feira, vai ser comemorado os 131 anos do município de Cariacia . Para celebrar a data, o município vai realizar mais um mutirão no estádio Kleber Andrade. Os detalhes serão divulgados nos próximos dias.