Covid-19: Guarapari abre 6 mil vagas para vacinar pessoas acima de 45 anos

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre nesta terça-feira (15), às 16h30, o primeiro agendamento para pessoas acima de 45 anos que irão receber a primeira dose da Astrazeneca.
Serão disponibilizadas 6.000 doses e o agendamento deverá ser feito no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.
A vacinação acontece na quinta (17), sexta (18) e sábado (19), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.