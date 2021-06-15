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Imunização

Covid-19: Guarapari abre 6 mil vagas para vacinar pessoas acima de 45 anos

O agendamento on-line deverá ser feito no site da Prefeitura de Guarapari. Vacinação acontece no Complexo Esportivo, em Muquiçaba

Publicado em 

15 jun 2021 às 11:30

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 11:30

Para receber a imunização, basta ir na unidade de saúde das 8h às 15h. A pessoa será avaliada por um profissional de enfermagem da unidade
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Divulgação PMCI/Márcia Leal
Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre nesta terça-feira (15), às 16h30, o primeiro agendamento para pessoas acima de 45 anos que irão receber a primeira dose da Astrazeneca.
Serão disponibilizadas 6.000 doses e o agendamento deverá ser feito no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.
A vacinação acontece na quinta (17), sexta (18) e sábado (19), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

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