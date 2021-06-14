Contágio da Covid-19 aumenta em 13 municípios do interior do ES

Iúna registra aumento de casos e mortes na média móvel dos últimos 14 dias Crédito: Alcino Júnior/Prefeitura de Iúna

Apesar da situação desses 22 municípios, o quadro geral que se desenhou no Estado é o da fase de recuperação de casos, internações e óbitos, com oscilações assimétricas, segundo apontou o secretário Nésio Fernandes em coletiva nesta segunda-feira (14). Para ele, a melhoria dos indicadores do Espírito Santo é resultado de alguns fatores, mas particularmente à ampliação da cobertura vacinal contra a Covid-19.

Nésio Fernandes ressaltou que o Espírito Santo apresenta-se como o terceiro Estado com maior percentual de vacinação do público-alvo, e alcançou cerca de 40% dessas pessoas com pelo menos a primeira dose.

Mesmo com o atraso da aplicação da segunda dose da Coronovac, q ue espera corrigir com o envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde ainda neste mês , o secretário avaliou que o Espírito Santo está bem posicionado na campanha de imunização. E agora, com o início da aplicação da segunda dose também da Astrazeneca, Nésio Fernandes afirmou que o avanço da vacinação vai contribuir ainda mais para a redução de casos, internações e óbitos.