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Números da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.173 mortes e ultrapassa 499 mil casos

Estado registrou 30 óbitos e 1.309 infecções nas últimas 24 horas, de acordo com atualização do Painel Covid-19 na tarde desta segunda-feira (14)

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:49
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Espírito Santo chegou a 11.173 mortes e 499.839 casos confirmados do novo coronavírus nesta segunda-feira (14). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 30 novos óbitos e 1.309 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 63.920. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 61.881 confirmações da doença, seguida por Vitória (53.758) e Cariacica (38.219). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.503), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.366 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.636), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.695), também em Vitória.
Até esta segunda-feira (14), mais de 1,51 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 473.312, com um acréscimo de 1.673 pessoas curadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até a tarde desta segunda, um total de 1.225.019 pessoas haviam recebido a primeira dose de alguma vacina. Destas, 458.332 também já receberam a segunda dose. 

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