Covid-19: ES começa a testar passageiros no Aeroporto de Vitória na quinta

No Aeroporto de Vitória, testes começam na quinta-feira e vão contemplar passageiros por adesão voluntária Crédito: Carlos Alberto Silva

A iniciativa foi anunciada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta segunda-feira (14), em coletiva de imprensa. O secretário Nésio Fernandes apontou que, nos terminais de ônibus, a ação começa em Jardim América, Cariacica , e na próxima semana outros três — que ainda serão definidos — também terão equipes para testagem. Os testes serão aplicados em todos os terminais, avançando semanalmente em novas unidades.

No aeroporto, o foco da atuação é voltado especialmente a brasileiros e estrangeiros oriundos de outros países, de modo a identificar eventual entrada de nova cepa do Sars-Cov-2 (coronavírus) no Estado, mas também alcançará passageiros de voos domésticos. De um perfil ou de outro, segundo Nésio Fernandes, o atendimento será por demanda espontânea, ou seja, as pessoas não serão obrigadas a fazer o teste.

REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, observou que a testagem é um elemento-chave que contribui na redução da transmissão da doença. Se a pessoa submetida ao teste nessas áreas for diagnosticada com a Covid-19, também deverão ser examinados os contatos profissionais e familiares, mesmo que não tenham sintomas.

Reblin pontuou que o Espírito Santo tem se destacado desde o início da pandemia com as ações para ampliar a testagem da população, tanto no serviço prestado pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) quanto por outras iniciativas, como o credenciamento de laboratórios particulares para dar vazão à demanda.

"Agora iniciamos esta etapa de testagem nas pessoas que utilizam o sistema de transporte coletivo na Grande Vitória e para aquelas que chegam ao aeroporto, especialmente para quem vem de outros países. Nosso olhar é este: tanto para quem circula na Grande Vitória, quanto para quem chega de outro país. Neste caso, para monitorar e observar se há a introdução de alguma variante que pode ser um ponto de crescimento novamente dos casos por aqui", ressaltou o subsecretário.

Reblin disse que, para a realização dos testes no aeroporto, a Sesa se articulou com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) — órgão que tem a responsabilidade primária na entrada de pessoas no país — e também com a administração do espaço e as empresas áreas. Da mesma maneira, foram feitos contatos com as concessionárias do sistema Transcol e com os órgãos responsáveis pela gestão dos terminais de ônibus.

Os municípios também estão sendo orientados porque, uma vez que a pessoa teste positivo, é preciso haver uma unidade de saúde referenciada na cidade para atendê-la, que também vai testar os contatos de quem foi diagnosticado com a Covid-19.