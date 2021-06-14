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Atraso

Ministério da Saúde confirma suspensão de envio de vacinas da Janssen

A pasta afirma que aguarda agora a confirmação de uma nova data de recebimento por parte do laboratório, mas que a expectativa é de que as doses cheguem "ainda esta semana ao país em três remessas"

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 16:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jun 2021 às 16:26
Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose
Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose Crédito: Stanislav Sukhin/ Shutterstock
Ministério da Saúde confirmou a suspensão de entrega de 3 milhões de doses de vacinas da Janssen contra o novo coronavírus, prevista para acontecer nesta terça-feira (15). A pasta afirma que aguarda agora a confirmação de uma nova data de recebimento por parte do laboratório, mas que a expectativa é de que as doses cheguem "ainda esta semana ao país em três remessas".
No sábado (12), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante coletiva de imprensa, tinha anunciado que a pasta tinha conseguido antecipar as doses da vacina contra Covid-19 fabricada pela farmacêutica Johnson & Johnson. No entanto, nesta segunda-feira (14), o ministério informou que a entrega "não se dará nesta terça-feira", como previsto.
Após a divulgação do adiamento, o ministro da Saúde disse que a expectativa é de que a primeira remessa chegue na quarta (16), mas que a data ainda precisava ser confirmada pelo laboratório.
Em resposta à reportagem, a farmacêutica não explicou o motivo do atraso, mas afirmou que segue dialogando com as autoridades brasileiras "com o objetivo de disponibilizar a vacina no país o quanto antes". "A companhia está comprometida em oferecer acesso global igualitário à sua vacina contra a Covid-19 em um modelo sem fins lucrativos para uso emergencial durante a pandemia. Como parte deste compromisso, reconhece a importância de assegurar que as pessoas no Brasil tenham acesso ágil à sua vacina", afirmou, por nota.

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