Ministério da Saúde confirma suspensão de envio de vacinas da Janssen

No sábado (12), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante coletiva de imprensa, tinha anunciado que a pasta tinha conseguido antecipar as doses da vacina contra Covid-19 fabricada pela farmacêutica Johnson & Johnson. No entanto, nesta segunda-feira (14), o ministério informou que a entrega "não se dará nesta terça-feira", como previsto.

Após a divulgação do adiamento, o ministro da Saúde disse que a expectativa é de que a primeira remessa chegue na quarta (16), mas que a data ainda precisava ser confirmada pelo laboratório.

Em resposta à reportagem, a farmacêutica não explicou o motivo do atraso, mas afirmou que segue dialogando com as autoridades brasileiras "com o objetivo de disponibilizar a vacina no país o quanto antes". "A companhia está comprometida em oferecer acesso global igualitário à sua vacina contra a Covid-19 em um modelo sem fins lucrativos para uso emergencial durante a pandemia. Como parte deste compromisso, reconhece a importância de assegurar que as pessoas no Brasil tenham acesso ágil à sua vacina", afirmou, por nota.