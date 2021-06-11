O imunizante da Janssen é de dose única e facilita a adesão ao esquema vacinal Crédito: Stanislav Sukhin/ Shutterstock

Your browser does not support the audio element. ES vai receber 59.300 doses da Janssen e distribuí-las na Grande Vitória

A Sesa aponta que, com a expectativa de receber a remessa do novo imunizante, profissionais do órgão participaram de uma capacitação junto ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira (11) para orientações sobre a aplicação, o armazenamento e demais especificidades da vacina.

“É uma vacina de dose única e que traz maior facilidade à campanha do ponto de vista operacional, uma vez que facilita a adesão da população ao esquema de vacinação. Para a estratégia de vacinação em massa, ter o imunizante de dose única é muito bom, pois reduz a taxa de abandono do esquema vacinal”, ressaltou, segundo a assessoria da Sesa, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.

Ainda de acordo com a assessoria sobre os pontos abordados durante a reunião, foram listadas as questões da concentração da utilização da vacina nos municípios da região metropolitana, bem como o monitoramento e controle da temperatura, as estratégias para a vacinação e o treinamento de qualidade e requisitos relacionados à vacinação.

“Pelo caráter especial da vinda dessas doses, como já foi mencionado anteriormente pelo Ministério da Saúde, as doses previstas para chegar ao país possuem validade para o final deste mês. Assim, temos estruturadas estratégias estaduais para atender de forma mais célere a utilização assim que chegar ao Estado”, acrescentou Danielle Grillo.