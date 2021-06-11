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Nova vacina

ES vai receber 59.300 doses da Janssen e distribuí-las na Grande Vitória

Remessa com os imunizantes está prevista para chegar na próxima semana; distribuição se concentrará em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica devido ao prazo de validade
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

11 jun 2021 às 19:39

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 19:39

Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose
O imunizante da Janssen é de dose única e facilita a adesão ao esquema vacinal Crédito: Stanislav Sukhin/ Shutterstock
Espírito Santo espera receber 59.300 mil doses da vacina da Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, na próxima semana e  vai distribuí-las na Grande Vitória. O atendimento se concentrará nos municípios de VitóriaVila Velha, Serra e Cariacica devido ao prazo de validade que expira no dia 27 de junho, mas ainda não foi definida a data de entrega do produto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Esta será a quarta vacina incorporada ao Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19
ES vai receber 59.300 doses da Janssen e distribuí-las na Grande Vitória
A Sesa aponta que, com a expectativa de receber a remessa do novo imunizante, profissionais do órgão participaram de uma capacitação junto ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira (11) para orientações sobre a aplicação, o armazenamento e demais especificidades da vacina.
“É uma vacina de dose única e que traz maior facilidade à campanha do ponto de vista operacional, uma vez que facilita a adesão da população ao esquema de vacinação. Para a estratégia de vacinação em massa, ter o imunizante de dose única é muito bom, pois reduz a taxa de abandono do esquema vacinal”, ressaltou, segundo a assessoria da Sesa, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.

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Ainda de acordo com a assessoria sobre os pontos abordados durante a reunião,  foram listadas as questões da concentração da utilização da vacina nos municípios da região metropolitana, bem como o monitoramento e  controle da temperatura,  as estratégias para a vacinação e o treinamento de qualidade e requisitos relacionados à vacinação.
“Pelo caráter especial da vinda dessas doses, como já foi mencionado anteriormente pelo Ministério da Saúde, as doses previstas para chegar ao país possuem validade para o final deste mês. Assim, temos estruturadas estratégias estaduais para atender de forma mais célere a utilização assim que chegar ao Estado”, acrescentou Danielle Grillo.
A coordenadora informou também que o Estado está pactuando as ações com os municípios, por meio da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que serão divulgadas neste final de semana.

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