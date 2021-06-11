MPES cobra municípios do Norte sobre estoque de vacina contra Covid

Municípios do Norte são cobrados pelo MP sobre estoque de vacina contra Covid-19 Crédito: Isaac Fontana/FramePhoto/Folhapress

Segundo o MPES, o objetivo foi orientar para que seja feito planejamento e medidas imediatas para que os grupos prioritários sejam vacinados com a primeira dose (D1) da vacina, e não fiquem com o imunizante estocado.

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O MPES informou que a diferença entre o quantitativo de doses recebidas para D1 e o quantitativo dessas doses aplicadas nas regiões Central e Norte, de acordo com os dados extraídos do sistema do Ministério Saúde, seria de 68.303 doses, que estariam em estoque, aguardando a aplicação.

A reunião foi coordenada pela promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei, dirigente do Caops e coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do MPES (GAP-Covid-19), e contou com a presença dos promotores de Justiça dos municípios, que fiscalizam o cumprimento das políticas públicas de saúde. Também participaram gestores dos municípios responsáveis pela imunização da população.

DIFICULDADE DE ATUALIZAÇÃO

A dirigente do Caops esclareceu a necessidade de se manter o registro de vacinação atualizado, para que os municípios não sejam prejudicados no recebimento de novas doses de vacinas contra a Covid-19. “Estamos acompanhando a dificuldade de alguns municípios em registrar os dados no sistema do Ministério da Saúde por conta de problemas de recursos humanos e do próprio sistema. No entanto, é preciso que seja feita, imediatamente, essa regularização, porque os números oficiais orientam o processo de distribuição dessas vacinas”, explicou.