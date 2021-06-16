Menino fez mamadeira do irmão antes de fugir de casa no ES, diz padrasto

Cauã foi resgatado por dois policiais do BPtran, na ES 010, na Serra, após fugir de casa ao depois que o irmão caçula se acidentou Crédito: Divulgação/BPtran

Uma brincadeira entre irmãos em casa provocou horas de aflição e incerteza para o supervisor Ricardo Almeida Novaes, de 30 anos, e a esposa dele, Regina Ramos Batista. Na manhã desta terça-feira (15), Cauã, de 11 anos, jogava futebol na companhia do pequeno Caio, de apenas 1 ano, e, ao chutar a bola, acabou atingindo o irmão mais novo, que caiu e bateu com a cabeça na quina da parede. O chute acidental que pegou na criança foi o começo de uma história que envolveu fuga de casa, buscas sem sucesso, mas terminou com um final feliz e emocionante

Tudo ocorreu na residência da família, no bairro Cidade Continental, na Serra . Após a queda de Caio durante a brincadeira entre os irmãos, uma sucessão de acontecimentos atrelados ao medo levou Cauã a tomar uma atitude desesperada: fugir de casa. O caso foi relatado pelo padrasto do menino.

"Eles estavam no mesmo espaço e o Cauã chutava a bola, mas pegou no Caio. O neném acabou caindo e bateu com a cabecinha na quina. Como ele chorou, o Cauã acabou se assustando e minha esposa logo chegou. Por precaução e pelo fato da pancada, ela levou o mais novo para o hospital. Aquela cena assustou o Cauã. Nesse meio tempo, ele chegou a preparar a mamadeira para o irmão e depois foi para o quarto dele", afirma Ricardo.

FUGA DE CASA

Após o pequeno acidente doméstico, a situação na casa da família parecia sob controle. Do hospital, Regina avisou o marido que Caio não havia se ferido com a queda. Mais tranquilo após saber que o filho estava bem, Ricardo se deitou para repousar até a hora de seguir ao trabalho. Foi neste meio tempo que o seu enteado de 11 anos saiu de casa.

"Como minha esposa me avisou estar tudo bem, deitei para descansar um pouquinho porque havia trabalhado na noite anterior e já iria para o serviço à tarde. Nisso o Cauã ficou no quarto dele e cochilei. Eu coloquei o despertador para perto das 14h30, mas fui acordado por um colega de trabalho. Ele disse que havia tentado me ligar, mas não conseguiu e entrou ao encontrar o portão aberto. Falei com ele que o Cauã estava no quarto, mas ele me avisou que não e então me dei conta que ele havia saído", detalha Ricardo.

Cauã, à direita, saiu de casa com medo de que o irmãozinho tivesse se acidentado gravemente após ser atingido por uma bola chutada por ele Crédito: Arquivo pessoal

A preocupação foi imediata. Enquanto o amigo do supervisor seguiu para substituir o padrasto de Cauã no trabalho, Ricardo começou as buscas pelo enteado nas proximidades da casa, indo até mesmo à praia procurar pelo garoto, mas sem sucesso.

"Na hora, me desesperei. Ainda mais porque o Cauã é um menino tranquilo, calmo, ama o irmão e nunca fez nada parecido. Busquei na rua logo, fui nos outros setores (em Cidade Continental) e até na Praia de Carapebus eu o procurei. Nesse mundo tão violento, não sabemos o que pode acontecer. O Cauã ainda é um menino, tive medo de alguém ter levado ele ou até coisa pior. Graças a Deus a polícia o encontrou e o trouxe de volta para nós", explicou o supervisor

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RESGATE NA RODOVIA ES 010

Já era no meio da tarde quando policiais em uma viatura foram avisados por populares que havia uma criança caminhando sozinho, chorando à beira da ES 010, na altura de Manguinhos, no mesmo município. Com a localização relatada, os militares encontraram Cauã, o acolheram, colocaram o menino na viatura e levaram ele até o posto do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPtran), que fica também no balneário. Lá, Ricardo foi avisado e foi ao encontro do enteado. Do momento em que notou a ausência do menino até reencontrá-lo, foram cerca quase quatro horas sem notícias.

Após ser resgatado, Cauã foi levado pelos policiais para o posto do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Manguinhos Crédito: Divulgação/PMES

"Quando fui avisado que o encontraram, me deu um alívio que você não faz ideia. Quando cheguei no posto da polícia, estava em choque, com dificuldade para falar e muito assustado. Ele ainda está assustado com tudo o que passou, mas felizmente apareceram esses anjos em nossas vidas. Depois, fomos até o hospital e lá encontramos com a Regina e o Caio, que passa bem e não teve nada", conclui Ricardo.