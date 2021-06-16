PM resgata garoto que fugiu após se sentir culpado com queda do irmão na Serra

Posto do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar em Manguinhos Crédito: Divulgação/PMES

Um pequeno acidente doméstico levou um garoto a tomar uma atitude desesperada na Serra . Um menino de 11 anos decidiu fugir de casa na tarde desta terça-feira (15) depois que seu o irmãozinho de apenas 1 ano caiu e bateu com a cabeça na quina de uma parede durante uma brincadeira entre eles.

No desespero e preocupado com o pequeno, Caio foi logo contar para a mãe o que havia ocorrido. Regina Ramos Batista logo pegou o pequeno Cauã no colo e o levou às pressas para um hospital. Já o menino permaneceu em casa com seu padrasto, Ricardo Almeida Novaes. Receoso com o que poderia ter ocorrido, Caio decidiu sair de casa ao temer por algo mais grave. Sem avisar aos familiares, o garoto saiu da residência sem que ninguém notasse. A família reside no bairro Cidade Continental.

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RESGATE NA ES 010

Quando já estava na rodovia ES 010, populares avistaram a criança chorando e visivelmente abalada caminhando à beira da pista e alertaram a situação para militares que patrulhavam em uma viatura do BPTran. Com a localização dada, os militares o resgataram e o levaram para o posto localizado em Manguinhos, na mesma rodovia estadual. Os responsáveis pelo resgate foram o sargento Duarte e o soldado Siqueira. Aos policiais, o menino disse que seguia em direção a Linhares.

O garoto, então, fora acolhido pelos policiais, que procuraram acalmá-lo. Pouco depois, apareceu no posto um homem que se apresentou como padrasto do jovem. Mostrando-se aliviado, ele disse que já estava há algum tempo procurando pelo menino nos arredores do bairro Cidade Continental, mas não conseguia encontrá-lo.

AGRADECIMENTO

"Quero agradecer primeiramente a Polícia Militar. Fiz buscas, rodei pelo nosso setor em Cidade Continental, mas não o encontramos. Felizmente algumas pessoas relataram à PM, que o trouxe de volta para nós. A gente estava preocupado, não sabia mais o que fazer. Só temos a agradecer", disse o padrasto, que trabalha em uma empresa de controle de pragas.

Já acalmado e na companhia do padrasto, o menino foi levado até o Hospital Meridional, no mesmo município, onde estava a mãe com o filho pequeno. Ao saber da situação, a mãe mostrou-se aliviada e acalmou o garoto dizendo que não havia motivo para que ele ficasse triste, visto que o primogênito não tinha culpa por nada.