Teias de aranha gigantes cobrem árvore e chamam atenção em Aracruz

Teias de aranha gigantes chamam a atenção em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

O servidor público Eduardo França registrou uma cena inusitada durante um trajeto que faz diariamente no município de Aracruz , no Norte do Espírito Santo . Uma árvore ficou totalmente coberta pelo que parecem ser teias de aranha. O registro foi feito na manhã desta quarta-feira (16).

“Parecem com bolsas de teia que se formaram em uma mangueira, tomando a árvore toda. De manhã, como está ficando sereno, fica igual um véu de noiva”, contou.

Segundo Eduardo, o local fica na saída da Aldeia de Irajá. “É uma área indígena, na beira da estrada. Tem até uma casa perto dessa árvore”, disse.

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ESPECIALISTA EXPLICA

Diante do fato incomum, a reportagem de A Gazeta procurou um especialista para explicar o fenômeno. Segundo o professor do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Marcelo Teixeira Tavares, o que aparece nas imagens são realmente teias de aranha.

“São teias produzidas por aranhas de um grupo que tem o gênero anelosimus. Elas têm uma certa sociabilidade, ou seja, elas se organizam em conjunto. Essa característica é bem incomum entre as aranhas, já que elas são tipicamente solitárias”, explica.

O professor conta ainda que em alguns casos, essas colônias costumam reunir milhares de aranhas. “E esse conjunto de aranhas deste gênero se organizam e acabam construindo essas teias imensas, tomando áreas muito grandes. Nem sempre é desse jeito, mas elas acabam fazendo essas teias enormes. Essas colônias chegam a ter milhares de aranhas”, destaca.

Mas, ele logo tranquiliza as pessoas que vivem ou que passam com frequência pelo local, dizendo que elas não são peçonhentas.

“Essa aranha não tem perigo para humanos, ou seja, não existe registro de acidente com humanos para esse tipo de aranha. Elas não consideradas as aranhas peçonhentas, que são as que causam acidentes com humanos”, conclui.