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Temporário

Prefeitura de Vitória contrata professor de educação infantil

Remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 2.792,88, conforme a titulação do candidato; inscrições ocorrem até 25 de junho de 2021

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 15:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jun 2021 às 15:30
A Prefeitura de Vitória vai pagar o auxílio emergencial a 2.328 famílias
A Prefeitura de Vitória vai pagar o auxílio emergencial  Crédito: Jansen Lube/PMV
Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professor de educação infantil. A remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 2.792,88, conforme a titulação do candidato.
A oferta é de uma vaga, além da formação de cadastro de reserva. Os interessados precisam ter licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em educação infantil ou normal superior com habilitação em educação infantil. A carga horária é de 25 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 25 de junho de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura. No site, também está disponível o edital e a ficha de inscrição.
A seleção contará com a etapa de inscrição e da comprovação das informações declaradas e documentos para admissão. A avaliação dos candidatos será feita mediante o exercício e a qualificação profissional.
O processo seletivo simplificado, em caráter de urgência, terá validade de seis meses, a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por até igual período, a critério do município.

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