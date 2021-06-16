Prefeitura de Vitória contrata professor de educação infantil

A Prefeitura de Vitória vai pagar o auxílio emergencial Crédito: Jansen Lube/PMV

Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professor de educação infantil. A remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 2.792,88, conforme a titulação do candidato.

A oferta é de uma vaga, além da formação de cadastro de reserva. Os interessados precisam ter licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em educação infantil ou normal superior com habilitação em educação infantil. A carga horária é de 25 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 25 de junho de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura . No site, também está disponível o edital e a ficha de inscrição.

A seleção contará com a etapa de inscrição e da comprovação das informações declaradas e documentos para admissão. A avaliação dos candidatos será feita mediante o exercício e a qualificação profissional.